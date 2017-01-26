КомиОнлайн

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Происшествия

14:08
Спасенный медиками из заснеженной деревни в Коми пенсионер скончался в больнице

Мужчину более километра тащили на носилках по сугробам.
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Технологии

12:44
«Система 112» в Коми перешла в опытную эксплуатацию

С декабря 2016 года операторы принимают вызовы со всей республики.
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Экология

12:28
В Коми в Год экологии отказались от идеи строить мусороперерабатывающий завод

У властей не получается найти инвестора.
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Общество

12:00
В районы Коми поступят новые машины скорой помощи

В этом году «ЛУКОЙЛ-Коми» приобретет восемь автомобилей.
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Общество

11:45
Сосногорские чиновники предложили жильцам «ледяного» дома рассчитывать на собственную активность

Пострадавшие же хотят доказать непригодность общежития.
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Общество

11:14
Полиция в Коми закрывает глаза на сомнительное выделение денег на праздники и концерты

МВД неэффективно противодействует преступлениям с хищением бюджетных средств.
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Бизнес

10:18
В 2016 году Россельхозбанк направил на развитие АПК свыше 1 триллиона рублей

Объем кредитования увеличился на 62 процента.
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Бизнес

09:39
Рекламируй с этим: в Коми решили, как будут рассчитывать ставки на «наружку»

Самые высокие тарифы введут в Сыктывкаре, Ухте и Усинске.
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Криминал

08:56
Каждое девятое преступление в Коми совершается в интернете

А виновных находят только в одном случае из десяти.
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Криминал

08:51
Экс-глава администрации Княжпогостского района получил 8 лет колонии за махинации с землей и взятку

Также Виктор Попов оштрафован на более 10 миллионов рублей.
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Бизнес

«Россельхозбанк» предложил аграриям кредит на сельхозтехнику со скидкой

Банк заключил соглашение с «ПК «Ярославич».
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Экономика

Сосногорский бассейн обещают построить до конца года

Контролировать процесс будет руководитель Минсельхоза Коми.
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Криминал

В Коми каждое второе преступление в 2016 году совершили на пьяную голову

Алкоголь стал спутником правонарушителей в шести с лишним тысячах случаях.
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Спорт

Самым популярным видом спорта среди сельских школьников Коми оказался баскетбол

В этом году ремонт ждет десять школьных спортзалов.
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Криминал

В Коми за 2016 год зарегистрировали на пять тысяч преступлений меньше

Снизили показатель декриминализация ряда уголовных статей и укрытие преступлений от учета.
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Экономика

В Коми отказались от ряда объектов в пользу строительства микуньского водовода

Решение объяснили отсутствием заключения госэкспертизы.
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Криминал

В Сыктывкаре двух поставщиков медоборудования заподозрили в сговоре на торгах

В аукционе для СГУ участвовали два «Акцепта», в которых работали родственники.
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Экология

Денег на реконструкцию Кажымского водохранилища в этом году не предусмотрели

Хотя о неудовлетворительном качестве воды в Койгородском районе известно не первый год.
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Бизнес

Позитивнее остальных смотрят в будущее руководители торговых и IT-компаний

В регионах больше компаний, которые сейчас хотят выжить по старой системе рабочих процессов.
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Общество

Голодная зима 2017-го: что и как воруют жители Коми из магазинов

«КомиОнлайн» составил рацион похитителей продуктов и напитков.
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Экология

«ЛУКОЙЛ-Коми» усилил экологическую программу

В 2017 году запланировано строительство новых очистных сооружений на Ярегском месторождении.
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Происшествия

Суд оставил без изменения приговор женщине, виновной в ДТП с пятью погибшими в Ижемском районе

В колонии-поселении 40-летняя жительница Щельяюра проведет четыре года.
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Общество

Запрет на продажу «Боярышника» в России продлили на два месяца

Действующие месяц ограничения негативно не отразились на деятельности легальных торговцев.
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Экономика

В Сосногорске решили возродить рыбопитомник круглогодичного цикла

Ожидается, что объемов выпускаемой молоди хватит на всю республику.
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Бизнес

Глава Россельхозбанка вошел в попечительский совет национальной премии «Бизнес-Успех»

Премия вручается за наиболее успешные проекты в различных сегментах экономики.
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Происшествия

Второй с начала года сторож погиб на пожаре в Сыктывкаре

Мужчина охранял холодный склад.
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Общество

Пациенты поликлиники в Ухте неделями ждут результатов флюорографии

При платном прохождении осмотра справки выдают немедленно.
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Общество

Вторая волна гриппа обойдет Коми стороной

Пиковая заболеваемость пришлась на новогодние праздники.
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Общество

Фермер из Усть-Цилемского района открыла коровник на грант от федеральных и региональных властей

В селе Коровий Ручей появилась семейная ферма на 50 голов.
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Общество

В Коми производителю было выгоднее сжечь субпродукты из оленины, чем проверить их в лаборатории

В Инте уничтожили 1,5 тонны печени и почек северных оленей.
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Общество

Коми получит деньги на квартиры для молодых семей и водоводы на селе

Правительство России распределило субсидии региональным бюджетам.
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Развлечения

По местам: тест про названия населенных пунктов Коми

Определите свой уровень «сельскости».
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Экология

Россельхозбанк завершил перевод ежедневной бухгалтерии в электронный вид

В Год экологии организация решила сохранить жизнь десяткам тысяч деревьев.
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Январь 2017
 
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Последние комментарии

не смотри ТВ:
Ну телевизионщики и раздули же историю!! Им видео попалось для сюжета и словили горяченькое. Иначе бы ничего такого резонансного и не было бы..Да похожих случаев полно и далеко ходить не нужно.
26.01.2017 - 14:25
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вестЪ:
Вот так как вы видите на фото на надувных носилках фельдшер и водитель транспортировали тяжелобольного пациента. У 62-летнего жителя деревни Ыбпом случился инфаркт, но и из-за непролазных сугробов подъехать к его дому врачи не смогли.
26.01.2017 - 14:15
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адвокат:
Очень строгий приговор, он ведь возместил весь ущерб, плюс впереди у него еще будет приговор
26.01.2017 - 10:43
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саша:
жаль его , ибо в принципе его подставили по крупному, и он сидит и тот кто. подставил тоже
26.01.2017 - 10:42
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Сам:
Столько денег в бездну... Почему нельзя было с Газпром строить? Значительно дешевле выходило.
26.01.2017 - 07:52
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