КомиОнлайн

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Спорт

Ухтинец Дмитрий Алиев во второй раз выиграл первенство России по фигурному катанию

Фигурист повторил прошлогодний успех.
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Спорт

«Синара» нанесла «Новой генерации» два поражения с одинаковым счетом

Сыктывкарцы продлили проигрышную серию.
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Спорт

Уроженец Коми пришел третьим на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Южной Корее

Андрей Парфенов участвовал в спринте классическим стилем.
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Экономика

Бюджет Коми поправят ради городских парков

Дополнительные деньги выделят и на формирования современной городской среды.
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Криминал

После ссоры с работавшей на почте подругой житель Татарстана украл пенсии удорчан

Часть похищенного он принес сожительнице.
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Бизнес

Стоимость бренда Сбербанка за прошедший год выросла на треть

Он стал шестым по стоимости банковским брендом в Европе по версии Brand Finance.
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Общество

Размер гарантированного денежного дохода в Коми не изменился

Сумма осталась такой же, какая действовала с июля прошлого года.
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Общество

В поисках одобрения: более трети россиян публикуют фото в соцсетях ради лайков

В теории мужчины готовы поделиться пикантными подробностями о себе чаще, чем женщины.
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Экономика

В Коми утвердили разрешенные для продажи в газетных киосках товары

Без кассы можно, например, продавать жвачку, сувениры и соски.
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Спорт

В турнире на призы «ЛУКОЙЛ-Коми» сразятся хоккеисты из трех регионов

В этом году в соревнованиях будут участвовать команды из Коми, НАО и Нижегородской области.
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Общество

Республиканской стоматологии в Сыктывкаре запретили использовать два рентген-аппарата

В учреждении нарушали требования радиационной безопасности.
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Криминал

Подробности «схемы Гайзера»: кто был серым кардиналом и как в компанию попал Евгений Самойлов

Скромность чиновников в Коми была напускной.
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Общество

В Печоре одиночные пикетчики требовали от Центробанка снижения процентных ставок

Они хотели повернуть народ лицом к существующей проблеме.
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Технологии

Показания счетчиков в России будут снимать дистанционно

Готовится закон об онлайн-сборе данных.
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Развлечения

Сыктывкар потерял возможность устроить празднование 96-летия Коми

В положение о конкурсе на лучший муниципалитет внесены очередные изменения.
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Криминал

Замешанных в незаконном игорном бизнесе в Коми стали лишать свободы

Ужесточение наказания поможет снизить число преступлений в этой сфере.
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Экономика

Правительство не будет продлевать программу ипотеки с господдержкой на 2017 год

В Коми каждый пятый кредит выдавался на льготных условиях.
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Общество

Пострадавшие на производстве жители Коми получили за январь увеличенные страховые выплаты

Сумма доплаты за январь составила более шести миллионов рублей.
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Общество

Санаторий «Лесная новь» в Кировской области вернули в собственность Коми

Также завершена передача региону санатория «Колос».
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Криминал

Депутата Госсовета Коми Игоря Терентьева подозревают в присвоении служебного ноутбука

В уголовном деле на парламентария всплывают новые эпизоды преступлений.
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Общество

В Сыктывкаре собираются заметно поднять тарифы на перевозку пассажиров в заречные поселки

Цену на билет в Заречье предлагают повысить на 1,5 рубля, в Седкыркещ – на 20.
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Бизнес

Кредитный портфель Россельхозбанка в малом и среднем бизнесе достиг 505 миллиардов рублей

Банк оказывает поддержку клиентам из различных отраслей экономики.
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Общество

Работать на пенсии собираются три четверти россиян

И это необходимость, а не любовь к труду.
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Криминал

В Сыктывкаре экс-начальник спецприемника полиции осужден за похищенный лобзик, слив бензина и взятки

Владимир Першин проведет 3,5 года в колонии и заплатит 500 тысяч рублей штрафа.
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Экономика

Добыча нефти в Коми выросла, но ее переработка и выпуск бензина снизилась

Природного газа добыли меньше, но выросла утилизация попутного газа.
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Криминал

В Коми собирают доказательства по делу против депутата Госдумы Ольги Савастьяновой

Глава комитета парламента России по регламенту может лишиться неприкосновенности.
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Происшествия

Следователи не нашли криминала в смерти обвиняемого по делу о взяточничестве в интересах «Воркутаугля»

До суицида начальника воркутинского отдела Гострудинспекции Петра Гильца никто не доводил.
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Криминал

Заразившая своего знакомого ВИЧ жительница Эжвы проведет три года в колонии

Она намеренно умолчала о наличии у нее инфекции.
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Криминал

За убийство лосихи два браконьера из Коми лишились машины, снегохода, ружей и 200 тысяч рублей

Судебные разбирательства продолжались около двух лет.
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Общество

В Коми жильцы квартир без счетчиков будут в 1,5 раза больше платить за воду и электроэнергию

За самовольное подключение к приборам учета возьмут плату в 10-кратном размере.
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Общество

К сентябрю в Коми должны закончить еще 28 процентов программы переселения из аварийного жилья

В том, что это реально, не уверен даже глава региона.
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Криминал

Сыктывкарец похвастался в такси выгодной сделкой и лишился денег и гаджетов

Мужчина продал автомобиль, а ночью к нему в дом пришли грабители.
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Общество

Жителей Коми будут штрафовать за неисполнение решений Антитеррористической комиссии

Максимальный штраф – 30 тысяч рублей – введут для юрлиц.
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Связной (Сыктывкар)
от 34000 RUR


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05.02.2017 - 20:14
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sana:
габликов давай решай вопрос чтоб в сентебре все палучили новые квартиры)?
05.02.2017 - 19:20
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