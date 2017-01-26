КомиОнлайн

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Продавец
Евросеть (Сыктывкар)
Евросеть (Сыктывкар)
от 25000 RUR
Продавец в салон сотовой связи
Евросеть (Сыктывкар)
Евросеть (Сыктывкар)
от 27000 RUR
Специалист по работе с клиентами (отдел недвижимости)
Институт Развития Регионов (Сыктывкар)
Институт Развития Регионов (Сыктывкар)
от 35000 RUR
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Последние комментарии
не смотри ТВ:
Ну телевизионщики и раздули же историю!! Им видео попалось для сюжета и словили горяченькое. Иначе бы ничего такого резонансного и не было бы..Да похожих случаев полно и далеко ходить не нужно.
26.01.2017 - 14:25
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вестЪ:
Вот так как вы видите на фото на надувных носилках фельдшер и водитель транспортировали тяжелобольного пациента. У 62-летнего жителя деревни Ыбпом случился инфаркт, но и из-за непролазных сугробов подъехать к его дому врачи не смогли.
26.01.2017 - 14:15
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адвокат:
Очень строгий приговор, он ведь возместил весь ущерб, плюс впереди у него еще будет приговор
26.01.2017 - 10:43
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саша:
жаль его , ибо в принципе его подставили по крупному, и он сидит и тот кто. подставил тоже
26.01.2017 - 10:42
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Сам:
Столько денег в бездну... Почему нельзя было с Газпром строить? Значительно дешевле выходило.
26.01.2017 - 07:52
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