КомиОнлайн

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Происшествия

17:34
В Коми из-за морозов увеличилось число возгораний автомобилей

А запуск новогодних фейерверков обошелся без происшествий.
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Общество

17:26
В новогодние каникулы заболеваемость гриппом и ОРВИ в Коми снизилась в три раза

Две трети заболевших составляют дети младше 14 лет.
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Общество

17:08
Мэрия Сыктывкара предложила способы пожаловаться на автобусы

Для горожан работают горячая линия и сайт отзывов.
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Общество

17:03
Сотрудница «РН – Северная нефть» получила правительственную премию

Она входит в совет молодых специалистов предприятия.
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Экология

16:59
Мусор в пределах нормы: в Коми утвердили нормативы накопления отходов за год

Жители частных домов могут мусорить больше владельцев квартир.
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Происшествия

16:30
В Усинске трое мужчин пострадали в гараже от вспышки

Там могло воспламениться оборудование для натяжных потолков.
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Криминал

16:14
Пенсионера из ухтинского поселка обвиняют в нападении с ножом на двух подростков

В новогоднюю ночь молодые люди оказались в больнице с колото-резаными ранами.
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Общество

16:12
В Коми введут новые нормативы на тепло в ближайшие три года

Процесс будет поэтапным.
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Экология

15:50
Концепция экологического воспитания в Коми – 2025: чувственное взаимодействие с природой

В республике хотят экологизировать весь процесс воспитания и обучения.
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Экономика

15:48
В ноябре «Коми энергосбытовая компания» выдала потребителям 354 миллиона киловатт-часов

Население потребляет электричество в три раза меньше, чем предприятия и организации.
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Общество

15:30
В 2017 году на перемены к лучшему надеются две трети россиян

Каждый второй опрошенный социологами житель не исключает, что худшие времена впереди.
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Общество

15:00
В Коми решили не оборудовать на трассе мобильные пункты обогрева для водителей

Аномальные морозы не стали поводом для этого.
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Экология

13:31
Печоро-Илычский заповедник оборудуют антибраконьерским спутниковым комплексом

Он будет оповещать о незаконном вторжении на охраняемую территорию.
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Общество

10:11
Сыктывкарские чиновники скрывали землю, доходы от продажи недвижимости и маткапитал

Под проверку попали мэрия и налоговая столицы Коми.
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Происшествия

В Сыктывкаре в обгоревшем гараже нашли тело мужчины

С возгоранием боролись в местечке Дырнос.
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Происшествия

В Ухте на пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

По предварительной версии, причиной возгорание стало неосторожное обращение с огнем.
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Экология

Январь в Коми будет морознее обычного

Циклоны принесут потепление и снегопады после 8 января.
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Общество

Старшеклассники из Коми отправились на Кремлевскую елку

«ЛУКОЙЛ-Коми» организовал экскурсионную поездку для детей в Москву и Ярославль.
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Развлечения

Тест на знание гербов городов и районов Коми. Часть II

Проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в местной геральдике.
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Происшествия

В воркутинском поселке во время пожара в пятиэтажке погибли два человека

Скорее всего, причиной стало неосторожное обращение с огнем со стороны мужчины.
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Развлечения

Астрологи советуют встретить 2017 год в новой одежде и поставить на стол блюда с рисом или пшеницей

Хорошо прибранную квартиру следует украсить в яркие цвета.
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Развлечения

Где в Коми можно полюбоваться салютом в новогоднюю ночь

В Ухте и Печоре фейерверки запланированы в дневное время, а в Выльгорте – на 5 января 2017 года.
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Общество

В Коми с 2017 года антибиотики и гормональные препараты начнут продавать только по рецепту

Это же правило распространится на нейролептики, психотропные вещества и лекарства в ампулах.
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Экология

В селе Куниб Сысольского района построили станцию по приему и очистке сточных вод

В населенном пункте продолжат развивать инфраструктуру водоотведения.
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Криминал

Бывшего председателя Контрольно-счетной палаты Коми обвинили во взяточничестве

Михаила Евдокимова, который сознался в получении почти 8 миллионов рублей, ждет суд.
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Общество

В Воркуте взносы на капремонт не платит ни население, ни администрация

Лучшими по собираемости стали сельские районы.
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Спорт

В Эжвинском районе Сыктывкара открыли новый крытый ледовый каток

Массовые катания начнутся со 2 января 2017 года.
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Экономика

Экономика Коми: больше квартир, одежды и овощей, меньше древесины, хлеба и обуви

К концу года спад в промышленном производстве усилился.
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Общество

В Коми не успели сделать капремонт более чем в ста многоквартирных домах

До конца года хотят закончить работы еще в 12 зданиях.
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Общество

График движения автобусов в Сыктывкаре в новогоднюю ночь

Расписание будет таким же, как и год назад.
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Общество

В Объячево открылся детский сад, который возводили почти четыре года

Выделенные на строительство деньги тратили на другие цели, а ввод в строй объекта переносился.
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Общество

В Коми из оборота изъято свыше 6,5 тысячи единиц спиртосодержащей продукции после запрета ее продажи

Рейды провели в Сыктывкаре и Инте.
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Криминал

Предприниматель из Ухты отправится в колонию за осыпавшуюся штукатурку и плесень в построенном им садике

Он похитил более 20 миллионов рублей из бюджета.
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Январь 2017
 
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Последние комментарии

прохожий:
На автобусы жаловаться? А в чем они то провинились?
09.01.2017 - 22:53
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Белка:
"Заниженные" нормативы - они ведь занижены только для малоэтажных домов. Недостача покрывается за счет многоэтажек (5-ти более -этажных домов). Последние как раз и платят за 1-2-3-4 этажные дома... Именно это происходит в Нижнем Одесе, например.
09.01.2017 - 22:40
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экстремал:
ЛуТше с любовницей, а потом хвастаешь жене.
09.01.2017 - 22:31
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мужчина в самом:
мне под полтинник (выгляжу моложе), хочу пожаловаться - ни одна сволочь не хочет место уступать, хотя и езжу редко.
09.01.2017 - 22:25
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АНАСТАСИЯ:
Сегодня, 09.01.2017, ждали 40(сорок) минут 18 маршрут, а погода НЕ +. А обычно автобусы ходили МАКСИМУМ 15 минут. ЧУВСТВУЕТЕ РАЗНИЦУ???
09.01.2017 - 20:40
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