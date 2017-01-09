КомиОнлайн

Реклама
Полезно знать
-
- 1 из 1704
- следующая ›
Реклама
Поиск работы
Региональный управляющий сетью обувных магазинов
Григорьев В.С. (Сыктывкар)
Григорьев В.С. (Сыктывкар)
от 40000 до 55000 RUR
Оператор по взысканию просроченной задолженности
Тинькофф Банк (Сыктывкар)
Тинькофф Банк (Сыктывкар)
от 20000 RUR
Менеджер отдела продаж
Vacation Group (Сыктывкар)
Vacation Group (Сыктывкар)
от 25000 до 50000 RUR
Искать вакансии
Интервью
Ссылки
Календарь
Последние комментарии
прохожий:
На автобусы жаловаться? А в чем они то провинились?
09.01.2017 - 22:53
Перейти к новости
Белка:
"Заниженные" нормативы - они ведь занижены только для малоэтажных домов. Недостача покрывается за счет многоэтажек (5-ти более -этажных домов). Последние как раз и платят за 1-2-3-4 этажные дома... Именно это происходит в Нижнем Одесе, например.
09.01.2017 - 22:40
Перейти к новости
экстремал:
ЛуТше с любовницей, а потом хвастаешь жене.
09.01.2017 - 22:31
Перейти к новости
мужчина в самом:
мне под полтинник (выгляжу моложе), хочу пожаловаться - ни одна сволочь не хочет место уступать, хотя и езжу редко.
09.01.2017 - 22:25
Перейти к новости
АНАСТАСИЯ:
Сегодня, 09.01.2017, ждали 40(сорок) минут 18 маршрут, а погода НЕ +. А обычно автобусы ходили МАКСИМУМ 15 минут. ЧУВСТВУЕТЕ РАЗНИЦУ???
09.01.2017 - 20:40
Перейти к новости