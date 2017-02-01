КомиОнлайн

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Развлечения

20:32
В фотоконкурсе «У животных тоже Новый год» от студии красоты для питомцев «Багира» – четыре победителя вместо трех

Награждение победителей состоится 3 февраля.
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Экология

19:45
Февраль в Коми будет холодным

Последний раз такое было пять лет назад.
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Общество

17:39
Водители в Сыктывкаре «замылили глаза» на мигающие светофоры

Теперь в городе хотят установить светофор с кнопкой.
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Технологии

16:58
Фиксирующие нарушения на трассах в Коми фоторадарные комплексы модернизируют

С наступлением лета к их работе будут предъявлять новые требования.
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Общество

16:51
Клиенты Сбербанка в Коми могут завести счет для социальных выплат

Ставка по нему составляет 3,5 процента годовых в рублях.
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Общество

16:37
Не в восторге от «Восторга»: вопросами школьного питания в Сыктывкаре занялась полиция

Она проверяет, не было ли растрат при организации обедов для учащихся.
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Политика

16:15
Муниципальных депутатов в Коми освободят от всевластия работодателей

Народные избранники жалуются, что их не отпускают с работы на заседания.
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Экология

15:58
В Корткеросском районе под открытым небом простаивает закупленная для работы на свалках техника

Ни одна из пяти площадок под отходы не введена в строй.
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Общество

15:09
Продавать билеты на поезда собираются за 120 суток до отправления

Пока что это можно сделать за 60 дней.
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Общество

14:50
МФЦ в Коми не успели подготовиться к замене водительских удостоверений

Эту услугу начнет предоставлять пока только один офис в Сыктывкаре.
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Происшествия

13:57
Больше всего ДТП с жертвами в Коми случается по вторникам

На дорогах региона погибают чаще в вечернее время после рабочего дня.
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Бизнес

12:43
В колониях под Сыктывкаром начали делать березовый уголь и пластиковые бутылки

Производство налажено совместно с индивидуальными предпринимателями.
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Криминал

12:18
Юридическую помощь сыктывкарки суд оценил в четыре года колонии

Жертвами мошенницы стали несколько человек.
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Общество

12:08
Владивостоку – 2000, а Севастополю – 200: на новых банкнотах появятся четыре символа

Коми тоже хотела попасть на них.
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Общество

11:37
Руководить Коми академией госслужбы будет Татьяна Федорова

Полномочия прежнего ректора Игоря Минина прекращены.
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Экономика

11:16
Коми дали федеральные деньги на медпомощь, мелиорацию, малый бизнес, школу, сельские дома культуры и городские парки

Распределение господдержки регионов утверждено 28 января.
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Происшествия

10:56
На пожаре в ухтинском поселке погиб мужчина

Деревянное строение в Шудаяге сгорело ночью 1 февраля.
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Общество

10:29
Особый путь: что не так с поездом Сыктывкар – Кослан

В Коми в один день отменили и вернули дополнительные поезда в Удорский район.
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Экономика

10:08
Коми выделили федеральные деньги на школу в сыктывкарской Орбите

Республиканские средства, которые хотели потратить на нее, переведут на школу в Помоздино.
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Общество

09:40
Жители Коми не предложили изменений в проект постановления, повышающего тарифы на капремонт

Обсуждения длились девять дней.
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Общество

09:16
В Коми приговоренным к исправительным работам порой негде отбывать наказание

Уголовно-исполнительные инспекции направляют их в организации, где нет рабочих мест.
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Общество

В Коми за 2016 год прекратили полномочия 49 скрывших сведения о доходах депутатов

В пяти случаях дело дошло до суда.
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Общество

Средний размер прожиточного минимума в Коми остался на прежнем уровне

До апреля будут действовать те же суммы, какие были установлены в июле 2016 года.
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Криминал

За год средний размер взятки в Коми вырос почти в восемь раз

Он составил 762 тысячи рублей.
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Общество

Жители Коми больше всего недовольны состоянием дорог и транспортом

Степенью газификации не удовлетворены почти в половине районов.
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Бизнес

Сетевые ретейлеры и супермаркеты в Коми отнимают покупателей у индивидуальных торговцев

В 2016 году население оставило в магазинах на 6 миллиардов рублей меньше.
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Общество

Приставы в Коми нередко преследуют уже выплативших штрафы людей

Имеются и случаи двойного денежного взыскания.
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Общество

Потерялись в деньгах: зарплата в Коми растет, но реальные доходы населения – падают

То же самое происходит и с пенсиями.
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Общество

Праздновать 23 Февраля в этом году будут четыре дня

А 8 Марта поделит рабочую неделю пополам.
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Общество

Срочные дела и болтливые коллеги больше всего мешают жителям Коми на работе

При этом каждый второй согласен, что отвлекаться полезно.
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Криминал

Экс-замглавы администрации Прилузского района отправится в колонию за махинации при строительстве домов для переселенцев

Евгений Томша принял в эксплуатацию непригодные для проживания дома в трех поселках.
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Общество

Людьми в Коми прирастает только Сыктывкар и Сыктывдинский район

В республике проживает 851 тысяча человек.
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Общество

Низкая исполнительская дисциплина и бестолковость чиновников Коми тормозят переселение из аварийного жилья

Регион может не успеть решить проблемы с аварийным жильем даже к 100-летию.
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Февраль 2017
 
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Последние комментарии

джастик:
ХАХАХА в том и прикол, что работу в стране даже тем, кто к ней приговорен, не могут найти)) что уже говорить о законопослушных гражданах
01.02.2017 - 21:25
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44322:
МФЦ небось озадачились за пару дней до нововведений хотя давно уже о них говорили
01.02.2017 - 21:22
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[{{{:
Одно дело ввести в строй что-то новое, а другое дело - это потом содержать еще надо
01.02.2017 - 21:19
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nt[ybr:
эти радары помнится нельзя использовать при морозе от минус 30 и в жару
01.02.2017 - 21:16
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Смажь:
Как будто сердце не бьется, Как будто солнце не горит, Она уже не вернется, Осталось только дверь закрыть. Как просто… Снег - это птицы. Как пусто… Память - белый лист. Нам лёд заклеил ресницы,
01.02.2017 - 21:13
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