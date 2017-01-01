КомиОнлайн

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Развлечения

Астрологи советуют встретить 2017 год в новой одежде и поставить на стол блюда с рисом или пшеницей

Хорошо прибранную квартиру следует украсить в яркие цвета.
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Развлечения

Где в Коми можно полюбоваться салютом в новогоднюю ночь

В Ухте и Печоре фейерверки запланированы в дневное время, а в Выльгорте – на 5 января 2017 года.
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Общество

В Коми с 2017 года антибиотики и гормональные препараты начнут продавать только по рецепту

Это же правило распространится на нейролептики, психотропные вещества и лекарства в ампулах.
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Экология

В селе Куниб Сысольского района построили станцию по приему и очистке сточных вод

В населенном пункте продолжат развивать инфраструктуру водоотведения.
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Криминал

Бывшего председателя Контрольно-счетной палаты Коми обвинили во взяточничестве

Михаила Евдокимова, который сознался в получении почти 8 миллионов рублей, ждет суд.
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Общество

В Воркуте взносы на капремонт не платит ни население, ни администрация

Лучшими по собираемости стали сельские районы.
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Спорт

В Эжвинском районе Сыктывкара открыли новый крытый ледовый каток

  Массовые катания начнутся со 2 января 2017 года.
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Экономика

Экономика Коми: больше квартир, одежды и овощей, меньше древесины, хлеба и обуви

К концу года спад в промышленном производстве усилился.
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Общество

В Коми не успели сделать капремонт более чем в ста многоквартирных домах

До конца года хотят закончить работы еще в 12 зданиях.
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Общество

График движения автобусов в Сыктывкаре в новогоднюю ночь

Расписание будет таким же, как и год назад.
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Общество

В Объячево открылся детский сад, который возводили почти четыре года

Выделенные на строительство деньги тратили на другие цели, а ввод в строй объекта переносился.
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Общество

В Коми из оборота изъято свыше 6,5 тысячи единиц спиртосодержащей продукции после запрета ее продажи

Рейды провели в Сыктывкаре и Инте.
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Криминал

Предприниматель из Ухты отправится в колонию за осыпавшуюся штукатурку и плесень в построенном им садике

Он похитил более 20 миллионов рублей из бюджета.
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Общество

В Сыктывкаре угнали ВАЗ, пока его хозяин спал на заднем сиденье

Подозреваемый и владелец автомобиля вместе распивали алкогольные напитки.
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Технологии

Клиентам Россельхозбанка стал доступен автоплатеж

Услуга позволят автоматически пополнять счета мобильных телефонов.
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Общество

После Нового года в Коми вновь придут аномальные морозы

Местами температура будет достигать минус 49 градусов.
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Происшествия

В Усть-Вымском районе осужденного насмерть зажало в транспортере

Мужчина отбывал наказание в колонии и работал на Жешартском комбинате.
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Общество

Мэрия Сыктывкара факсограммами потребовала у управляющих компаний чистых дворов

Специалисты во время проверки обнаружили во дворах снежную кашу и глубокие колеи.
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Криминал

В деле экс-председателя Избиркома Коми Елены Шабаршиной сменился взяткодатель

Увеличилась сумма незаконно полученного вознаграждения.
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Общество

В Сыктывкаре запустили новый маршрут от автовокзала до Эжвы

После Нового года появится еще один – из Верхней Максаковки до «Макси».
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Бизнес

Бизнесу Коми предъявили повышенный МРОТ

При этом сотни работодателей еще не дотянули зарплаты подчиненных до существующей «минималки».
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Общество

Депутаты совета Воркуты попросили у главы Коми деньги на содержание водовода

Они подготовили письмо с перечислением всего необходимого для бесперебойной работы «Водоканала».
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Общество

Опасные салаты и неправильное вино: как избежать отравлений под Новый год

Роспотребнадзор Коми подготовил праздничную памятку для потребителей.
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Бизнес

Сыктывкарская барахолка в Кируле закрылась

Переедет ли она куда-нибудь, пока неизвестно.
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Экономика

Служба Коми по тарифам завысила ставки для 62 ресурсоснабжающих организаций

Антимонопольщики отменили или внесли изменения в 145 приказов ведомства.
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Происшествия

В результате ДТП в Усть-Вымском районе погиб водитель

Еще пятеро пострадали.
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Общество

Строители и коммунальщики чаще других в Коми страдают от невыплаты зарплаты

Но сумма долгов по зарплате в этом году снизилась вдвое.
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Происшествия

Сбивший насмерть двух мужчин участник гонок в Усинске получил 3,5 года колонии

Подсудимый возместил моральный вред за гибель брата и друга.
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Политика

Главой Прилузского района избрали Евгения Шучалина

Он был единственным кандидатом от совета муниципалитета.
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Спорт

Лыжница из Коми стала первой на «Красногорской лыжне»

Ольга Рочева победила на дистанции 15 километров классическим стилем.
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Бизнес

Шахты «Воркутауголь» возобновили работу после непродолжительного простоя

Нарушения, касающихся оснащения шлюзовых камер, устранены.
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Криминал

Преподаватель УГТУ лишена свободы на четыре года за платные зачеты

Также ей назначен штраф в пять миллионов рублей.
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Криминал

Экс-директор «Здравниц республики» Александр Уманский признался в мошенничестве и возместил ущерб

Расследование завершено, дело передано для утверждения обвинительного заключения.
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