КомиОнлайн

Главная

Происшествия

17:20
В Ухте при расчистке снега раскопали замерзшую женщину

Она была без одежды.
  • 139
  • 0
  • 1
Общество

16:30
Качество питания в школах менее всего удовлетворяет жителей Усть-Куломского района

В числе претензий названы остывшие блюда, отсутствие витаминов в меню и очереди на раздаче.
  • 187
  • 0
  • 1
Культура

15:19
В Ухте передумали называть улицу именем Довлатова

Проводится голосование между старым и новым вариантами.
  • 746
  • 11
  • 1
Криминал

14:47
Ювелирная работа: сотрудницу ломбарда в Ухте подозревают в присвоении 1,4 миллиона рублей

Заработать ей удалось на фиктивных квитанциях и разнице от оценки изделия с камнем и без него.
  • 262
  • 0
  • 1
Спорт

14:21
Иван Голубков из Коми одержал победу на чемпионате России по лыжным гонкам и биатлону

Соревнования в Подмосковье открылись спринтом.
  • 279
  • 0
  • 1
Реклама
Общество

13:47
Свободной и развитой считают свою страну две трети россиян

Большинство граждан уверены, что Россию в мире боятся и уважают.
  • 252
  • 0
  • 1
Общество

12:59
В Сыктывкаре в этом году начнут сокращать кондукторов и использовать новое оборудование

Организацией перевозок будет заниматься одна компания.
  • 727
  • 1
  • 1
Экология

12:39
Тушение воркутинской свалки продолжится до февраля этого года

Побороть огонь к Новому году не позволили морозы.
  • 244
  • 0
  • 4
Реклама
Криминал

12:10
Бывшего директора шахты-банкрота «Интауголь» будут судить за уклонение от уплаты налогов

Дмитрия Добычина обвиняют в причинении бюджету ущерба в 68,5 миллиона рублей.
  • 657
  • 0
  • 1
Общество

11:24
Повышение стоимости проезда в сыктывкарских автобусах рассматривают в пределах пяти рублей

Точные изменения тарифов пока неизвестны.
  • 920
  • 4
  • 1
Общество

11:01
В ночь на Крещение в Коми будет открыто 45 купелей

В одном из бассейнов в столице региона введут дополнительные ночные сеансы.
  • 515
  • 1
  • 1
Общество

10:36
В Ухте восстановят памятник «Дружба народов» и фонтаны перед Дворцом культуры

Этот год будет посвящен благоустройству города.
  • 372
  • 0
  • 2
Экономика

10:12
«ЛУКОЙЛ-Коми» за год добыл более 17 миллионов тонн нефти

В компании подвели предварительные итоги 2016 года.
  • 231
  • 0
  • 1
Экономика

09:30
Инфляция в Коми в 2016-м была самой низкой в этом веке

При этом замороженный лосось и велосипеды подорожали на 20 процентов, а правовые услуги – на 36.
  • 436
  • 1
  • 2
Спорт

Лыжница из Коми добежала до золота этапа Кубка мира

Юлия Белорукова и Наталья Матвеева одержали победу в спринте.
  • 960
  • 1
  • 1
Спорт

«Строитель» начал год с двух побед

Выезд в Нижний Новгород принес сыктывкарцам шесть очков.
  • 1170
  • 2
  • 1
Происшествия

Водитель снегохода погиб в Усинском районе

Он врезался в ограждение и перевернулся.
  • 1570
  • 3
  • 1
Спорт

«Новая генерация» дома проиграла «Сибиряку»

Сыктывкарцы не смогли забить ни одного мяча.
  • 2138
  • 2
  • 1
Происшествия

Отправившийся в лес за водкой житель Коми не перенес мороз

Мужчина с приятелем заблудился по дороге домой.
  • 3003
  • 2
  • 1
Общество

В Сосногорском районе отреставрировали святой источник

Это стало возможной благодаря гранту конкурса социальных и культурных проектов «ЛУКОЙЛа».
  • 1717
  • 0
  • 2
Технологии

На геопортале Коми появились школы, садики и центры занятости

На ресурсе размещена карта социальных объектов республики.
  • 1561
  • 0
  • 1
Общество

В Усинске собрали деньги на подарки для детей, страдающих сахарным диабетом

Родители получили сертификаты на книги и детские товары.
  • 2246
  • 0
  • 1
Общество

Обливший пивом сотрудницу ГИБДД автолюбитель из Визинги получил условный срок

Мужчина убегал от инспектора и плеснул пенным напитком в ее глаза.
  • 1729
  • 1
  • 1
Политика

Спецпредставителю Коми назначили компенсацию за командировки за границу

Повышенные выплаты будут получать и министры с расширенным функционалом.
  • 2104
  • 1
  • 1
Общество

Зона карантина: в Сыктывкаре отменили массовые мероприятия, а в районах рекомендуют не ездить в столицу

Нет занятий и в государственных профессиональных образовательных организациях.
  • 1550
  • 0
  • 1
Общество

В Коми дети чаще всего попадают в ДТП в качестве пешеходов

В группу риска входят в основном мальчики из начальной школы.
  • 1254
  • 0
  • 1
Общество

Большинство владельцев маткапитала в Коми улучшает с его помощью жилищные условия

За 10 лет в регионе выдано более 51,6 тысячи сертификатов.
  • 598
  • 0
  • 1
Общество

Госсовет Коми поддержал увеличение штрафов для нелегальных автоперевозчиков

В случае принятия изменений в закон, суммы вырастут в четыре раза.
  • 623
  • 0
  • 1
Общество

Близость рабочего места к дому волнует большинство работодателей в России при подборе персонала

Меньше всех времени на дорогу тратят учителя.
  • 610
  • 0
  • 1
Общество

Радиоканал в Воркуте обязали убрать из эфира рекламу

Количество сообщений в три раза превышало суточную норму.
  • 801
  • 0
  • 1
Общество

Сыктывкар разделил с Якутском последнее место в национальном рейтинге городов

За две столицы проголосовало по 26 человек.
  • 960
  • 2
  • 1
Общество

Коми вновь хочет получить федеральные деньги на строительство школы в сыктывкарской Орбите

Республика рассчитывает на помощь и в возведении школы в Помоздино.
  • 997
  • 1
  • 1
Происшествия

Просившаяся в дом к знакомой воркутинка замерзла на крыльце в рождественскую ночь

А под Сосногорском женщина в мороз не дошла домой из гостей.
  • 3049
  • 6
  • 1
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Январь 2017
 
Реклама

Последние комментарии

Jazonmuh:
viagra genu...8093http://viagra-withoutdoctorprescriptions.org - viagra without a doctor prescription viagra bigger erection
16.01.2017 - 18:26
Перейти к новости
Сергей:
У меня техническое образование, а не педагогическое. И не нужно язвить. А те люди, чьи фамилии вы написали, внесли большой вклад в историю России... Вы спросите, а Павлик Морозов каким боком?
16.01.2017 - 18:25
Перейти к новости
AaronzCix:
viagra coupon code last posthttp://viagra-withoutdoctorsprescriptions.org - viagra without prescription more testostrone than viagraviagra without a doctor
16.01.2017 - 18:10
Перейти к новости
alex:
ё маё у меня зарплата 200 долларов в месяц сварщика а живу ещё с женой и дочкой а у них только суточные 60
16.01.2017 - 17:42
Перейти к новости
народ:
http://komionline.ru/node/76218 Вот и чем надо подумать общественникам из Совета, а не страдать бездельем.
16.01.2017 - 17:38
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика