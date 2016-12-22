Сыктывкарский суд решил заблокировать сайты про способы хищения электричества

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства Коми, прокуратура Сыктывкара обнаружила пять сайтов, на которых в свободном доступе размещена информация о способах хищения энергоресурсов. На них продавались усовершенствованные приборы учета, которые якобы позволяют мошенническим образом снизить реальные показатели расхода электроэнергии до 100 процентов. При этом покупателей предупреждали, что владельцы сайтов не несут ответственности за правовые последствия покупки и установки такого оборудования.

Установка «экономных» приборов учета приводит к самовольному и безучетному использованию электроэнергии и неоплате фактически использованного энергоресурса, что является противоправным деянием, за которое предусмотрена административная, а при наличии всех признаков состава преступления – уголовная ответственность. По закону, распространение такой информации запрещено.

Прокуратура обратилась в суд с требованием заблокировать интернет-ресурсы, что и сделал Сыктывкарский городской суд. После вступления решений суда в законную силу Роскомнадзор включит интернет-ресурсы в реестр запрещенных сайтов.

Фото с сайта firestock.ru