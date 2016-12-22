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Четверг, 22 декабря 2016, 12:07
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12:07
Сыктывкарский суд решил заблокировать сайты про способы хищения электричества

Создатели ресурсов предлагали уникальные приборы учета электроэнергии.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства Коми, прокуратура Сыктывкара обнаружила пять сайтов, на которых в свободном доступе размещена информация о способах хищения энергоресурсов. На них продавались усовершенствованные приборы учета, которые якобы позволяют мошенническим образом снизить реальные показатели расхода электроэнергии до 100 процентов. При этом покупателей предупреждали, что владельцы сайтов не несут ответственности за правовые последствия покупки и установки такого оборудования.

Установка «экономных» приборов учета приводит к самовольному и безучетному использованию электроэнергии и неоплате фактически использованного энергоресурса, что является противоправным деянием, за которое предусмотрена административная, а при наличии всех признаков состава преступления – уголовная ответственность. По закону, распространение такой информации запрещено.

Прокуратура обратилась в суд с требованием заблокировать интернет-ресурсы, что и сделал Сыктывкарский городской суд. После вступления решений суда в законную силу Роскомнадзор включит интернет-ресурсы в реестр запрещенных сайтов.

Фото с сайта firestock.ru

 

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
ИнтернетблокировкасайтыЭлектроэнергия
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Комментарии

почему
22.12.2016 - 12:39
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с теплоузла у Петрозаводской 25 паровая завеса и утечка теплоносителя никого не парит? ни прокурора ни суд? пешеходов на переходе даже не видно, это одно, так ведь это безобразие и в деньгах наверняка ущерб?

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Последние комментарии

бис:
молодец, сказал все правильно, однако, тебя и всех нас вместе власть и ИФНС не услышат.
22.12.2016 - 14:39
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111:
Пожалуйста, введите рейс Сыктывкар-Усть-Цильма
22.12.2016 - 13:11
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почему:
о возможном удешевления проекта рассуждают не инженеры? город 10млн потратил на проект городской свалки, а его тоже нигде нет до сих пор, несмотря на отыгранный уксом конкурс. одну котельную вон на целое уголовное дело уже удешевили, разве не пример как не надо поступать?
22.12.2016 - 12:45
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vlf:
а причем тут речная лента и отходы? вместо мусоровозов тракторами грузят в самосвалы, а это извините, шаг назад, но никак не модернизация и улучшение. плюс на площадках бардак, птицы и собаки все растаскивают. плюс вбаханные в мандыч средства сомнительная сделка без видимого результата
22.12.2016 - 12:43
Перейти к новости
почему:
с теплоузла у Петрозаводской 25 паровая завеса и утечка теплоносителя никого не парит? ни прокурора ни суд? пешеходов на переходе даже не видно, это одно, так ведь это безобразие и в деньгах наверняка ущерб?
22.12.2016 - 12:39
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