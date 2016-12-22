После корпоратива у каждого четвертого работника ухудшилось отношение к руководству

Служба исследований компании HeadHunter провела опрос сотрудников российских компаний и выяснила, что радость от приближающегося новогоднего корпоратива испытывают далеко не все сотрудники. Почти четверть опрошенных не посещают предновогодние праздничные мероприятия.

Те же, кто бывают на новогодних корпоративах, особое внимание уделяют поведению руководства. На вопрос «Были ли случаи, когда глава компании вел себя некорректно?» большинство респондентов (75 процентов) ответили, что со стороны топ-менеджера все прошло гладко. Однако 6 процентов отметили, что начальник «перебрал с алкоголем и вел себя неприлично». Ровно столько же участников опроса признались, что их руководитель общался только с топами и игнорировал рядовых сотрудников. Еще 3 процента обиделись на начальника за то, что он не поблагодарил коллег за хорошую работу в уходящем году. Всего 1 процент респондентов корпоратив запомнился тем, что руководитель отметил всех, кто «сильно расслабился», а потом применил к ним санкции.

Часть опрошенных отметили, что их глава компании «давал всем сотрудникам клички», «дрался с охраной клуба», «приставал к женщинам» или «устраивал совещания «по рабочим вопросам»».

Интересно, что как бы ни вел себя руководитель, большинство сотрудников (58 процентов) не изменили своего мнения о нем. Чуть больше 25 процентов признались – отношение к руководству после новогоднего корпоратива ухудшилось. Лишь 7 процентов опрошенных отметили, что после праздничного мероприятия отношения с директором ухудшились настолько, что пришлось уволиться.

«Многие работники испытывают двойственные чувства к корпоративам, в первую очередь, из-за того, что на них нельзя как следует расслабиться, поскольку рядом находятся коллеги и руководство. С другой стороны, отказываться от участия в новогоднем корпоративе нежелательно – все-таки это важная часть корпоративной культуры компании. Формат праздничного мероприятия позволяет коллегам лучше узнать друг друга, особенно, если речь идет о сотрудниках из разных регионов страны. Правильно организованный корпоратив позволяет повысить лояльность персонала к компании», – прокомментировала результаты опроса руководитель пресс-службы HeadHunter Северо-Запад Ирина Жильникова.

Фото с сайта firestock.ru