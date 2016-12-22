Воркутинские ТЭЦ прошли аномальные холода с запасом мощности

К профессиональному празднику – Дню энергетика – специалисты «Т Плюс» выполнили первый этап плана мероприятий по устранению недостатков и обеспечению нормативного состояния оборудования Воркутинской ТЭЦ-2. План разработан компанией в связи с включением Воркутинского и Интинского энергоузлов в перечень регионов с высокими рисками нарушения энергоснабжения и предусматривал 135 мероприятий в 2016 году.

Эти мероприятия вместе с реализацией масштабной инвестпрограммы, достигшей в 2016 году почти 500 миллионов рублей, позволили ООО «Воркутинские ТЭЦ» успешно выдержать испытание первыми серьезными морозами в нынешнем осенне-зимнем периоде. В середине декабря, когда столбик термометра опускался до отметки минус 43 градуса, энергоисточники не только полностью обеспечили потребность Воркутинского и Интинского энергоузлов, неся заданную диспетчерскую нагрузку (суммарная генерация на обеих ТЭЦ достигала 210 МВт), но и производили переток мощности в энергосистему страны в объеме до 50 МВт.

До этого также гладко были пройдены уже три 30-градусных пика за текущую зиму. В целом же отопительный сезон в Воркуте продолжается более четырех месяцев без серьезных проблем для большинства потребителей, сообщает пресс-служба филиала «Коми «Т Плюс».

Предприятие продолжает действовать в режиме повышенной готовности, который вводится при пониженных температурах наружного воздуха. На данный момент для выполнения графика электрической нагрузки ТЭЦ-2 использует пять котлоагрегатов (три находятся в резерве) и пять турбоагрегатов (два в резерве). Располагаемый состав оборудования позволяет с запасом обеспечивать надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей, при этом на ТЭЦ-2 продолжаются регламентные работы на одном из котлоагрегатов. Они будут завершены к 25 декабря.

Фото с сайта tplusgroup.ru