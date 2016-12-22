Офисы Сбербанка в Коми в новогодние праздники не будут работать пять дней

Офисы Сбербанка в Коми в связи с празднованием Нового года и Рождества с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года будут работать в следующем режиме:

- в субботу 31 декабря режим работы офисов банка, обслуживающих клиентов – физических лиц, будет сокращен;

- 1, 2, 3, 7 и 8 января станут для всех офисов выходным днем;

- 4, 5 и 6 января будут работать основные крупные офисы Сбербанка в Коми;

- с 9 января все офисы Сбербанка заработают в обычном режиме.

В течение всех праздников в круглосуточном режиме клиентам – физическим лицам будут доступны каналы дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Онлайн», «Мобильный банк», услуга «Автоплатеж».

Также большинство банковских операций клиенты могут совершить с помощью устройств самообслуживания, значительная часть которых работает в круглосуточном режиме.

Офисы по обслуживанию юридических лиц не будут работать с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. Корпоративные клиенты смогут в круглосуточном режиме воспользоваться дистанционными каналами банковского обслуживания («Сбербанк Бизнес Онлайн») и услугой приема наличных денежных средств через устройства самообслуживания для зачисления на расчетный счет.

Узнать подробнее расписание работы каждого из офисов банка, работающих в праздничные дни, можно на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы» или по телефону 8-800-555-55-50.

*** Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11 августа 2015 года. Официальные сайты – www.sberbank.com и www.sberbank.ru.

Фото Игоря Соколова