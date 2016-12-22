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Молодежное правительство Коми хочет сайт о себе подобных
Из итогов за год – один полностью завершенный проект.
На заседании правительства региона 22 декабря заместитель председателя молодежного правительства Коми Владислав Куц подвел итоги почти года работы нового для региона органа. Он напомнил, что в его состав входит 20 представителей студенчества и молодежи, которых предварительно тщательно отбирали.
Молодые люди и девушки все время работы посещали различные совещания, акции, съезды, форумы, стажировались в министерствах, впитывали опыт и делились им. Кроме того, еще в мае молодые чиновники представили проекты, которые хотели реализовать.
По словам В.Куца, проект «Синергия», цель которого – увеличить число предпринимателей в регионе, продолжает работать. Молодые люди проанализировали рынок Сыктывкара и выделили наиболее интересные для инвестиций отрасли, на услуги которых будет спрос. В будущем молодежный парламент хочет провести отраслевое исследование рынка республики, чтобы обозначить, в каком муниципалитете какие предприятия нужнее.
Также молодежь взяла на себя работу с туристическо-информационным порталом о Коми, который был запущен еще в 2014 году. Но, когда его начали наполнять и переделывать, выяснилось, что работать с ним очень сложно. Поэтому, при поддержке министра культуры, туризма и архивного дела Коми Сергея Емельянова, было решено создать новый сайт, который станет лицом республики в интернете.
Продолжает работать и проект «Республика 2.0», который должен замотивировать молодежь региона оставаться в Коми или возвращаться из вузов других городов. Этот проект был представлен на форуме «Ладога» и выиграл грант – 100 тысяч рублей. Деньги потратят на съемки презентационного полнометражного фильма о республике. В начале 2017 года будет объявлен конкурс на сценарий будущей ленты.
Реализовывался и проект «С 95-летием, Республика Коми». Члены молодежного парламента помогали настоящим министерствам с организацией празднования юбилея региона, а также запустили акцию «Путешествие флага»: жители Коми подписывали фотографии с флагом Коми специальным хештегом и участвовали в конкурсе. Победили четыре снимка, за которые пользователи соцсетей отдали большее количество голосов. Их авторы получат благодарности и призы. По сути, это единственный проект молодежного правительства, который подошел к логическому завершению. Но юные чиновники выразили готовность принять участие в подготовке программы празднования 100-летнего юбилея Коми.
«За время работы мы обнаружили две основных проблемы. Первая – деятельность молодежи мало освещается в СМИ. Поэтому мы предлагаем создать наконец молодежный портал. За наполнение будем отвечать мы, - рассказал В.Куц. – Вторая проблема – сотрудничество с муниципалитетами. Так как сейчас готовится реформа структуры муниципальной власти, предлагаем предусмотреть в новой системе ставку для специалиста, который будет заниматься вопросами молодежи».
Фото из группы «Молодежное правительство Республики Коми» во «ВКонтакте»
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