КомиОнлайн

Новости

Четверг, 22 декабря 2016, 17:01
  • 577
  • 0
  • 1

Молодежное правительство Коми хочет сайт о себе подобных

Из итогов за год – один полностью завершенный проект.

На заседании правительства региона 22 декабря заместитель председателя молодежного правительства Коми Владислав Куц подвел итоги почти года работы нового для региона органа. Он напомнил, что в его состав входит 20 представителей студенчества и молодежи, которых предварительно тщательно отбирали.

Молодые люди и девушки все время работы посещали различные совещания, акции, съезды, форумы, стажировались в министерствах, впитывали опыт и делились им. Кроме того, еще в мае молодые чиновники представили проекты, которые хотели реализовать.

По словам В.Куца, проект «Синергия», цель которого – увеличить число предпринимателей в регионе, продолжает работать. Молодые люди проанализировали рынок Сыктывкара и выделили наиболее интересные для инвестиций отрасли, на услуги которых будет спрос. В будущем молодежный парламент хочет провести отраслевое исследование рынка республики, чтобы обозначить, в каком муниципалитете какие предприятия нужнее.

Также молодежь взяла на себя работу с туристическо-информационным порталом о Коми, который был запущен еще в 2014 году. Но, когда его начали наполнять и переделывать, выяснилось, что работать с ним очень сложно. Поэтому, при поддержке министра культуры, туризма и архивного дела Коми Сергея Емельянова, было решено создать новый сайт, который станет лицом республики в интернете.

Продолжает работать и проект «Республика 2.0», который должен замотивировать молодежь региона оставаться в Коми или возвращаться из вузов других городов. Этот проект был представлен на форуме «Ладога» и выиграл грант – 100 тысяч рублей. Деньги потратят на съемки презентационного полнометражного фильма о республике. В начале 2017 года будет объявлен конкурс на сценарий будущей ленты.

Реализовывался и проект «С 95-летием, Республика Коми». Члены молодежного парламента помогали настоящим министерствам с организацией празднования юбилея региона, а также запустили акцию «Путешествие флага»: жители Коми подписывали фотографии с флагом Коми специальным хештегом и участвовали в конкурсе. Победили четыре снимка, за которые пользователи соцсетей отдали большее количество голосов. Их авторы получат благодарности и призы. По сути, это единственный проект молодежного правительства, который подошел к логическому завершению. Но юные чиновники выразили готовность принять участие в подготовке программы празднования 100-летнего юбилея Коми.

«За время работы мы обнаружили две основных проблемы. Первая – деятельность молодежи мало освещается в СМИ. Поэтому мы предлагаем создать наконец молодежный портал. За наполнение будем отвечать мы, - рассказал В.Куц. – Вторая проблема – сотрудничество с муниципалитетами. Так как сейчас готовится реформа структуры муниципальной власти, предлагаем предусмотреть в новой системе ставку для специалиста, который будет заниматься вопросами молодежи».

Фото из группы «Молодежное правительство Республики Коми» во «ВКонтакте»

Елена Кабакова
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкар
Общество
Социум
молодежьВластьпроектыитоги
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Опросы

Архив опросов
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Декабрь 2016
 
Реклама

Последние комментарии

222:
снизилась не в 3 раза,а в 2 раза.200 рублей+150 рублей бронь,итого 350 рублей ,без брони билеты не продаются,как надоело это вранье и оболванивание(((.
22.12.2016 - 23:54
Перейти к новости
Сыктывкарец:
А луТше Сыктывкар - Рио-де-Жанейро (желательно на дирижабле).
22.12.2016 - 23:16
Перейти к новости
Петр:
Антоновичу. Министр говорил о ПРОГНозе, а Вы о поиске. Прогноз без исходных данных невозможен как при ручном, так и при автоматизированной способе. Ведомственная статистика, о которой говорил министр, давно отсутствует. Так что или министр не в курсе, или сознательно вешал лапшу.
22.12.2016 - 22:50
Перейти к новости
カルティエ 結婚指輪 羨ましい 中国語:
★2017年最高スーパーコピーブランドの美品が大量入荷超人気!!!★ ★各種の人気スーパーコピーブランドお客様に選択を提供します。 秀逸な素材と抜群な作工は完璧に融合します。 しかも、色々な商品をお客様に提供しています。 この中で貴方の好きな商品を選ぶことができます。 お客様の需求に満足する為に、最高なスーパーコピーブランド品とサービスに提供されます。 お客様の喜びさせることを保証します。 お客様を歓迎して当店をご光臨賜ります
22.12.2016 - 22:09
Перейти к новости
ロレックス 人気:
スーパーコピー時計専売店 当店は海外安心と信頼のスーパーコピーブライトリング、代引き店です. 正規品と同等品質のシャネル コピー代引き,品質が秀逸,値段が激安！ ブライトリングコピー,代引きなどの商品や情報が満載！ 全商品写真は100%実物撮影です! お客様の満足度は業界No.1です！
22.12.2016 - 22:05
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2016.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика