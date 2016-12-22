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Чиновников Коми обязали подготовить межведомственные паспорта готовности к зиме
Сдать согласованные планы они должны к 15 января.
На заседании правительства Коми 22 декабря глава региона Сергей Гапликов поручил министру строительства, тарифов, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Константину Лазареву проконтролировать, чтобы к 15 января в республике были готовы паспорта межведомственной готовности к зиме.
«Ситуация в усинском поселке Парма возникла не на пустом месте. Подобные случаи можно и нужно прогнозировать и моделировать, а затем отрабатывать межведомственное взаимодействие. А то получается, что все по отдельности у нас готовы, а когда происходит чрезвычайная ситуация, сработать оперативно вместе не получается», - высказался С,Гапликов.
Он отметил, что персональную ответственность за подготовку новых паспортов несут руководители муниципалитетов и министерств.
*** Аварийное отключение центрального электроснабжения в усинском поселке Парма произошло утром 20 декабря. Температура воздуха на улице в этот день была ниже минус 40 градусов. Под отключение попали жилые дома и объекты жизнеобеспечения, в том числе котельная. В полдень на территории Усинского района ввели режим чрезвычайной ситуации. В Парму приехала оперативная группа, представители всех ресурсоснабжающих организаций занялись восстановлением подачи электроэнергии.
По сообщению пресс-службы главы Коми, без электричества также оставались поселок Усадор и ряд домов в городе. Ближе к вечеру электроснабжение полностью возобновили. Была запущена в работу котельная. Вечером 21 декабря в Усинске сняли режим чрезвычайной ситуации и перешли в режим повышенной готовности.
Фото Елены Кабаковой
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Пока петух не клюнет...А почему Гапликов возмущён только аварией в Парме?Почему не возмущается аварией в Дутово и Лёмтах?Из обсуждений в группе ВТК-24 ВКонтакте:Зима...Холода....Подача электроэнергии в с. Дутово восстановлена в 20:15!!! Мобильная связь и интернет вернулись в 22:00!!! 5 часов без электроэнергии при морозе -46!! !Село Дутово и посёлок Лёмты были без электроэнергии с 15:15 до 20:15. Интрернет и связь появились только сейчас. Представьте Лёмты, где в прошлом году закрыли котельную и людям(старикам)вместо центрального отопления поставили электрообогреватели. На улице -46,а в домах нет электричества, а значит нет тепла! Что-то к ним ни депутат Гос.Совета, ни местные депутаты, ни Бузуляк не приехали температуру воздуха замерять в квартирах. В прошлом то году, при температуре воздуха на улице - 10 ,ездили , ходили по квартирам, замеряли и на всю Республику трубили как тепло старикам с электрообогревателями живётся! Ау, вы где,нынче?(с) Ответ администрации на официальном сайте:" 19 декабря 2016 года возникла внештатная ситуация по отключению электричества в с. Дутово и в п. Лёмты. При поступлении сигнала, в целях устранения возникших неполадок выехала бригада специалистов-электриков, силами которых и были произведены необходимые ремонтно-восстановительные работы.
Энергетики принесли свои извинения за неудобства причинённые жителям населённых пунктов.
В результате проведённого обследования при выполнении ремонтных работ, выявлено, что причиной технической неполадки явилась экстремально низкая температура наружного воздуха. "(с)"Теперь хочу высказаться по-поводу извинений энергетиков за причинённые жителям населённых пунктов неудобств. При пробном включении на основной подстанции электричества , в районе между 16-17 часами, произошёл скачок напряжения в сети из-за которого у многих жителей погорела бытовая техника. Так что не мешало бы эту ситуацию как-то исправить и помочь жителям села отремонтировать технику."(с)....
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