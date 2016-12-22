КомиОнлайн

Новости

Четверг, 22 декабря 2016, 17:21
  • 494
  • 1
  • 1

Чиновников Коми обязали подготовить межведомственные паспорта готовности к зиме

Сдать согласованные планы они должны к 15 января.

На заседании правительства Коми 22 декабря глава региона Сергей Гапликов поручил министру строительства, тарифов, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Константину Лазареву проконтролировать, чтобы к 15 января в республике были готовы паспорта межведомственной готовности к зиме.

«Ситуация в усинском поселке Парма возникла не на пустом месте. Подобные случаи можно и нужно прогнозировать и моделировать, а затем отрабатывать межведомственное взаимодействие. А то получается, что все по отдельности у нас готовы, а когда происходит чрезвычайная ситуация, сработать оперативно вместе не получается», - высказался С,Гапликов.

Он отметил, что персональную ответственность за подготовку новых паспортов несут руководители муниципалитетов и министерств.

*** Аварийное отключение центрального электроснабжения в усинском поселке Парма произошло утром 20 декабря. Температура воздуха на улице в этот день была ниже минус 40 градусов. Под отключение попали жилые дома и объекты жизнеобеспечения, в том числе котельная. В полдень на территории Усинского района ввели режим чрезвычайной ситуации. В Парму приехала оперативная группа, представители всех ресурсоснабжающих организаций занялись восстановлением подачи электроэнергии.

По сообщению пресс-службы главы Коми, без электричества также оставались поселок Усадор и ряд домов в городе. Ближе к вечеру электроснабжение полностью возобновили. Была запущена в работу котельная. Вечером 21 декабря в Усинске сняли режим чрезвычайной ситуации и перешли в режим повышенной готовности.

Фото Елены Кабаковой

Елена Кабакова
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкарУсинскПарма
Общество
Социум
готовность к зимеВластьпаспортакоммунальные службы
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Александр
22.12.2016 - 20:03
+1
Поставить плюс!
-1
-1
Поставить минус!

Пока петух не клюнет...А почему Гапликов возмущён только аварией в Парме?Почему не возмущается аварией в Дутово и Лёмтах?Из обсуждений в группе ВТК-24 ВКонтакте:Зима...Холода....Подача электроэнергии в с. Дутово восстановлена в 20:15!!! Мобильная связь и интернет вернулись в 22:00!!! 5 часов без электроэнергии при морозе -46!! !Село Дутово и посёлок Лёмты были без электроэнергии с 15:15 до 20:15. Интрернет и связь появились только сейчас. Представьте Лёмты, где в прошлом году закрыли котельную и людям(старикам)вместо центрального отопления поставили электрообогреватели. На улице -46,а в домах нет электричества, а значит нет тепла! Что-то к ним ни депутат Гос.Совета, ни местные депутаты, ни Бузуляк не приехали температуру воздуха замерять в квартирах. В прошлом то году, при температуре воздуха на улице - 10 ,ездили , ходили по квартирам, замеряли и на всю Республику трубили как тепло старикам с электрообогревателями живётся! Ау, вы где,нынче?(с) Ответ администрации на официальном сайте:" 19 декабря 2016 года возникла внештатная ситуация по отключению электричества в с. Дутово и в п. Лёмты. При поступлении сигнала, в целях устранения возникших неполадок выехала бригада специалистов-электриков, силами которых и были произведены необходимые ремонтно-восстановительные работы.
Энергетики принесли свои извинения за неудобства причинённые жителям населённых пунктов.
В результате проведённого обследования при выполнении ремонтных работ, выявлено, что причиной технической неполадки явилась экстремально низкая температура наружного воздуха. "(с)"Теперь хочу высказаться по-поводу извинений энергетиков за причинённые жителям населённых пунктов неудобств. При пробном включении на основной подстанции электричества , в районе между 16-17 часами, произошёл скачок напряжения в сети из-за которого у многих жителей погорела бытовая техника. Так что не мешало бы эту ситуацию как-то исправить и помочь жителям села отремонтировать технику."(с)....

Добавить комментарий

Реклама

Опросы

Архив опросов
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Декабрь 2016
 
Реклама

Последние комментарии

222:
снизилась не в 3 раза,а в 2 раза.200 рублей+150 рублей бронь,итого 350 рублей ,без брони билеты не продаются,как надоело это вранье и оболванивание(((.
22.12.2016 - 23:54
Перейти к новости
Сыктывкарец:
А луТше Сыктывкар - Рио-де-Жанейро (желательно на дирижабле).
22.12.2016 - 23:16
Перейти к новости
Петр:
Антоновичу. Министр говорил о ПРОГНозе, а Вы о поиске. Прогноз без исходных данных невозможен как при ручном, так и при автоматизированной способе. Ведомственная статистика, о которой говорил министр, давно отсутствует. Так что или министр не в курсе, или сознательно вешал лапшу.
22.12.2016 - 22:50
Перейти к новости
カルティエ 結婚指輪 羨ましい 中国語:
★2017年最高スーパーコピーブランドの美品が大量入荷超人気!!!★ ★各種の人気スーパーコピーブランドお客様に選択を提供します。 秀逸な素材と抜群な作工は完璧に融合します。 しかも、色々な商品をお客様に提供しています。 この中で貴方の好きな商品を選ぶことができます。 お客様の需求に満足する為に、最高なスーパーコピーブランド品とサービスに提供されます。 お客様の喜びさせることを保証します。 お客様を歓迎して当店をご光臨賜ります
22.12.2016 - 22:09
Перейти к новости
ロレックス 人気:
スーパーコピー時計専売店 当店は海外安心と信頼のスーパーコピーブライトリング、代引き店です. 正規品と同等品質のシャネル コピー代引き,品質が秀逸,値段が激安！ ブライトリングコピー,代引きなどの商品や情報が満載！ 全商品写真は100%実物撮影です! お客様の満足度は業界No.1です！
22.12.2016 - 22:05
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2016.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика