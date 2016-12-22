Чиновников Коми обязали подготовить межведомственные паспорта готовности к зиме

На заседании правительства Коми 22 декабря глава региона Сергей Гапликов поручил министру строительства, тарифов, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Константину Лазареву проконтролировать, чтобы к 15 января в республике были готовы паспорта межведомственной готовности к зиме.

«Ситуация в усинском поселке Парма возникла не на пустом месте. Подобные случаи можно и нужно прогнозировать и моделировать, а затем отрабатывать межведомственное взаимодействие. А то получается, что все по отдельности у нас готовы, а когда происходит чрезвычайная ситуация, сработать оперативно вместе не получается», - высказался С,Гапликов.

Он отметил, что персональную ответственность за подготовку новых паспортов несут руководители муниципалитетов и министерств.

*** Аварийное отключение центрального электроснабжения в усинском поселке Парма произошло утром 20 декабря. Температура воздуха на улице в этот день была ниже минус 40 градусов. Под отключение попали жилые дома и объекты жизнеобеспечения, в том числе котельная. В полдень на территории Усинского района ввели режим чрезвычайной ситуации. В Парму приехала оперативная группа, представители всех ресурсоснабжающих организаций занялись восстановлением подачи электроэнергии.

По сообщению пресс-службы главы Коми, без электричества также оставались поселок Усадор и ряд домов в городе. Ближе к вечеру электроснабжение полностью возобновили. Была запущена в работу котельная. Вечером 21 декабря в Усинске сняли режим чрезвычайной ситуации и перешли в режим повышенной готовности.

Фото Елены Кабаковой