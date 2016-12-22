В Коми создадут новую систему регулирования рынка труда

С 2017 года Комистат перестанет опрашивать крупнейшие предприятия на тему нуждаемости в кадрах разной квалификации и анализировать рынок труда в регионе. Об этом на заседании правительства Коми 22 декабря рассказала исполняющая обязанности министра экономики республики Марина Анисимова. Также, по ее словам, существующая система работает не вполне эффективно, так как в регионе никто не делает достоверного и достойного прогноза на ближайшую и дальнюю перспективу. Поэтому она предложила воспользоваться опытом других регионов и использовать автоматизированную систему. В нее нужно будет загружать имеющиеся данные по вакансиям и незанятым гражданам, инвестпроектам и закрывающимся организациям, а она будет выдавать результат: каким профессиям нужно обучать школьников, каким – переобучать безработных, каким отраслям в скором времени понадобятся специалисты и какой квалификации.

Министр труда, занятости и социальной защиты Коми Илья Семяшкин отметил, что сейчас количество вакансий и количество специалистов, подходящих по уровню и направлению образования, сильно разнятся. Так, предприятиям региона требуется 5271 квалифицированный рабочий, тогда как на рынке свободно лишь 1961 человек с подходящей квалификацией. А на рынке неквалифицированного труда ситуация обратная: 874 вакансии и 2642 безработных. Чтобы изменить ситуацию, ведомство переобучает безработных (в 2016 году переобучили 1800 человек).

Было решено, что информацию для автоматизированной системы будут предоставлять из всех проверенных источников, включая министерства, предприятия и муниципалитеты, Минтруда будет заниматься балансом, сокращая число безработных, Минобраз – профориентацией, обучением и переобучением по наиболее востребованным на рынке труда программам, а Минэконом будет готовить стратегию, на основании прогноза от автоматизированной системы, по которой все и будут работать.

«Мы должны создать такую систему, чтобы любой авторизованный пользователь мог войти в систему, забить, например, что ему нужны три специалиста определенной квалификации и получить информацию о том, кто это и как с ним связаться», - сказал глава Коми Сергей Гапликов.

Фото Елены Кабаковой