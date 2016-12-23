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08:54 Найденные в реке Печоре костные останки оказались нечеловеческими
Фрагмент скелета принадлежит теленку.
Останки в нескольких километрах от поселка Троицко-Печорск обнаружили рыбаки в июле этого года. Часть грудной клетки находилась на отмели. Ее достали из водоема и отправили на судебно-медицинскую и генетическую экспертизы. Следователи начали проверку. Предполагалось, что кости принадлежат человеку. Пропавшими без вести в муниципалитете числятся несколько человек.
Как сообщили «КомиОнлайну» в троицко-печорском отделе следственного управления СК по Коми, эксперты выяснили, что останки принадлежат животному, скорее всего, теленку. В связи с отсутствием события преступления в возбуждении уголовного дела отказали.
Подобные проверки по факту обнаружения фрагментов скелета в этом году организовывали также следователи Ухты и Удорского района. Найденные на улице города и возле полигона ТБО останки также не были человеческими.
Фото Владилена Олофинского
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Комментарии
откуда тогда в реке останки коровы? кто выбросил и навредил экологии?
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