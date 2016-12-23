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Пятница, 23 декабря 2016, 08:54
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08:54
Найденные в реке Печоре костные останки оказались нечеловеческими

Фрагмент скелета принадлежит теленку.

Останки в нескольких километрах от поселка Троицко-Печорск обнаружили рыбаки в июле этого года. Часть грудной клетки находилась на отмели. Ее достали из водоема и отправили на судебно-медицинскую и генетическую экспертизы. Следователи начали проверку. Предполагалось, что кости принадлежат человеку. Пропавшими без вести в муниципалитете числятся несколько человек.

Как сообщили «КомиОнлайну» в троицко-печорском отделе следственного управления СК по Коми, эксперты выяснили, что останки принадлежат животному, скорее всего, теленку. В связи с отсутствием события преступления в возбуждении уголовного дела отказали.

Подобные проверки по факту обнаружения фрагментов скелета в этом году организовывали также следователи Ухты и Удорского района. Найденные на улице города и возле полигона ТБО останки также не были человеческими.

Фото Владилена Олофинского

Владилен Олофинский
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КомиТроицко-Печорский район
Происшествия
Социум
расследованиеостанки
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Комментарии

бес
23.12.2016 - 11:37
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откуда тогда в реке останки коровы? кто выбросил и навредил экологии?

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Последние комментарии

бес:
откуда тогда в реке останки коровы? кто выбросил и навредил экологии?
23.12.2016 - 11:37
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Отдыхающая:
Приобретены одеяла , простыни, для кого, зачем? Если новый санаторий не открыт? Была на лечении в сентябре 2016 года. Такого не видела нигде. Странно, ведь объект на контроле у властей, а в санатории такие дела творятся!
23.12.2016 - 11:08
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Светлана:
Неужели кто то думает, что Калинин справиться? Очень слабый. Ему даже Эжву нельзя было доверять, что изменилось с его приходом в Эжву? Ведь человек только её разваливает, неужели неясно? Гонка за портфелями.... Народ остаётся в стороне и в накладе, ведь ни одного вопроса не решается.
23.12.2016 - 10:17
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мда:
нам только мечетей не хватает. Пусть Лейла их строит на свой родине, а не здесь
23.12.2016 - 10:12
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Философ:
"Прогнила" судебная система вынесения приговоров - богатые платят "копейки" за содеянное, бедных лишают свободы и имущества!
23.12.2016 - 09:03
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