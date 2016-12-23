Несносное поведение: мэрия Сыктывкара забыла потребовать от владельцев снести аварийные дома

Как напоминает пресс-служба прокуратуры Коми, согласно Жилищному кодексу, признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является основанием для того, чтобы орган, который признал дом таковым, направил собственникам помещений требования о его сносе или реконструкции в разумный срок. Если владельцы в этот срок не сносили или не ремонтировали строение, то земельный участок, на котором расположен дом, подлежит изъятию для муниципальных нужд, а принадлежащие собственникам квартиры должны быть выкуплены у них.

Администрация Сыктывкара длительное время игнорировала эту важную норму закона. Прокурорская проверка показала, что в Сыктывкаре свыше 150 жилых помещений расположены в домах, которые признаны аварийными и подлежащими сносу, и при этом не включены ни в одну из программ по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Игнорирование этапа направления требований о сносе дома препятствует дальнейшему выкупу жилых помещений у собственников. В итоге нарушаются права граждан на безопасные условия проживания, считают в надзорном ведомстве.

Прокурор в судебном порядке потребовал от городской администрации исполнения требований законодательства. Бездействие чиновников Сыктывкарский городской суд признал незаконным и обязал реализовать закрепленную Жилищным кодексом обязанность по направлению собственникам помещений требований о сносе или реконструкции жилья.

Фото Владилена Олофинского