Тяжелоатлетам Коми запретят заниматься в зале на республиканском стадионе

С 1 января, как сообщает газета «Трибуна», около полусотни штангистов лишатся возможности тренироваться в специализированном зале республиканского стадиона, на помостах которого за более чем полвека подготовлено несколько десятков мастеров спорта по тяжелой атлетике.

«Помещения главного стадиона, в которых с 1964 года тренировались столичные штангисты, сейчас находятся на балансе детско-юношеской спортивной школы №1, – пояснил старший тренер сборной Коми по тяжелой атлетике Иван Булышев. – А юные штангисты являются воспитанниками ДЮСШ №2. То есть много лет штангисты арендовали зал на стадионе. И, конечно же, привыкли к нему, особенно ветераны штанги. Собственно, здесь и зарождалась тяжелая атлетика в Коми. Самые первые и известные наставники, которых уже нет в живых, – именно в этом зале создали первые группы тяжелоатлетов».

По его словам, разговоры о переводе тяжелоатлетов из центра города на окраину ведутся давно, несмотря на то что за много лет зал хорошо оборудовали и обустроили именно для занятий тяжелоатлетов. «На это ушло немало средств и усилий самих штангистов. Говорят, вместо помостов здесь появится офисное оборудование. То и дело зал посещают всевозможные комиссии. При этом никаких официальных бумаг в школу не поступает. Но есть какое-то негласное предписание спортагентства с требованием освободить зал на республиканском стадионе, – добавил И.Булышев. – Мы должны съехать к Новому году безо всяких разбирательств и объяснений. Теперь все без исключения штангисты города будут тренироваться в одном-единственном зале на улице Савина. Теснота там и сейчас. Сразу шесть наставников ДЮСШ будут обучать своих воспитанников, причем в неудобное время».

Раньше специализированные залы с помостами и спортклубы по месту жительства находились в шаговой доступности. Теперь школьникам добираться до них неудобно и придется тратиться на автобусы. Поэтому уже сейчас в секциях резко сократилось не только количество юных штангистов, но и ветеранов спорта.

Недавние победители розыгрыша Кубка страны по тяжелой атлетике среди мастеров Анатолий Тришин и Геннадий Латкин опечалены тем, что им, как и другим ветеранам спорта, негде будет готовиться к соревнованиям, хотя всякий раз после возвращения с турниров чиновники просят спортсменов отчитываться о завоеванных медалях.

«Месяц назад я выступал вместе с Г.Латкиным на розыгрыше Кубка России в Татарстане. Оба мы стали победителями. Хотя ездили, как обычно, за свой счет, по своей инициативе, – рассказал неоднократный победитель и призер чемпионатов России и мира по тяжелой атлетике среди ветеранов А.Тришин. – Но чтобы побеждать, нужно регулярно участвовать в турнирах. Деньги со спортивного агентства Коми мы уже давно не просим – знаем, что все равно не дадут. А сейчас нас, пенсионеров, лишают еще и родного помоста – готовиться будет негде. В феврале планируем ехать на чемпионат России среди мастеров, чтобы защищать честь Коми. Но не исключено, что после такого поворота событий мы вообще перестанем заниматься. Хотя нас всего-то четверо осталось – ветеранов, выезжающих на состязания. Помимо меня и Гены Латкина это два Николая – Мишкин и Тарабукин. Для сравнения: из других регионов России – даже дальневосточных – на чемпионаты России приезжают команды по 15-20 человек. И за счет количества они первенствуют в общих зачетах».

По словам спортсмена, их уже уведомили, что тренироваться в новом спорткомплексе на улице Савина можно будет только за плату. «Вот истинная причина того, почему штангистов выгоняют из привычного зала на стадионе: деньги», – уверен мужчина.

*** В Сыктывкаре закрылось сразу несколько специализированных помещений для штангистов как в центре города, так и в поселках Краснозатонский и Верхняя Максаковка (здесь помещения бывшего автомеханического техникума отдадут под другие нужды). Тяжелоатлеты лишились возможности тренироваться и в спорткомплексе на улице Школьной.

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