КомиОнлайн

Новости

Пятница, 23 декабря 2016, 09:52
  • 771
  • 1
  • 1

Тяжелоатлетам Коми запретят заниматься в зале на республиканском стадионе

Занятие предлагают перевести в спорткомплекс на улице Савина.

С 1 января, как сообщает газета «Трибуна», около полусотни штангистов лишатся возможности тренироваться в специализированном зале республиканского стадиона, на помостах которого за более чем полвека подготовлено несколько десятков мастеров спорта по тяжелой атлетике.

«Помещения главного стадиона, в которых с 1964 года тренировались столичные штангисты, сейчас находятся на балансе детско-юношеской спортивной школы №1, – пояснил старший тренер сборной Коми по тяжелой атлетике Иван Булышев. – А юные штангисты являются воспитанниками ДЮСШ №2. То есть много лет штангисты арендовали зал на стадионе. И, конечно же, привыкли к нему, особенно ветераны штанги. Собственно, здесь и зарождалась тяжелая атлетика в Коми. Самые первые и известные наставники, которых уже нет в живых, – именно в этом зале создали первые группы тяжелоатлетов».

По его словам, разговоры о переводе тяжелоатлетов из центра города на окраину ведутся давно, несмотря на то что за много лет зал хорошо оборудовали и обустроили именно для занятий тяжелоатлетов. «На это ушло немало средств и усилий самих штангистов. Говорят, вместо помостов здесь появится офисное оборудование. То и дело зал посещают всевозможные комиссии. При этом никаких официальных бумаг в школу не поступает. Но есть какое-то негласное предписание спортагентства с требованием освободить зал на республиканском стадионе, – добавил И.Булышев. – Мы должны съехать к Новому году безо всяких разбирательств и объяснений. Теперь все без исключения штангисты города будут тренироваться в одном-единственном зале на улице Савина. Теснота там и сейчас. Сразу шесть наставников ДЮСШ будут обучать своих воспитанников, причем в неудобное время».

Раньше специализированные залы с помостами и спортклубы по месту жительства находились в шаговой доступности. Теперь школьникам добираться до них неудобно и придется тратиться на автобусы. Поэтому уже сейчас в секциях резко сократилось не только количество юных штангистов, но и ветеранов спорта.

Недавние победители розыгрыша Кубка страны по тяжелой атлетике среди мастеров Анатолий Тришин и Геннадий Латкин опечалены тем, что им, как и другим ветеранам спорта, негде будет готовиться к соревнованиям, хотя всякий раз после возвращения с турниров чиновники просят спортсменов отчитываться о завоеванных медалях.

«Месяц назад я выступал вместе с Г.Латкиным на розыгрыше Кубка России в Татарстане. Оба мы стали победителями. Хотя ездили, как обычно, за свой счет, по своей инициативе, – рассказал неоднократный победитель и призер чемпионатов России и мира по тяжелой атлетике среди ветеранов А.Тришин. – Но чтобы побеждать, нужно регулярно участвовать в турнирах. Деньги со спортивного агентства Коми мы уже давно не просим – знаем, что все равно не дадут. А сейчас нас, пенсионеров, лишают еще и родного помоста – готовиться будет негде. В феврале планируем ехать на чемпионат России среди мастеров, чтобы защищать честь Коми. Но не исключено, что после такого поворота событий мы вообще перестанем заниматься. Хотя нас всего-то четверо осталось – ветеранов, выезжающих на состязания. Помимо меня и Гены Латкина это два Николая – Мишкин и Тарабукин. Для сравнения: из других регионов России – даже дальневосточных – на чемпионаты России приезжают команды по 15-20 человек. И за счет количества они первенствуют в общих зачетах».

По словам спортсмена, их уже уведомили, что тренироваться в новом спорткомплексе на улице Савина можно будет только за плату. «Вот истинная причина того, почему штангистов выгоняют из привычного зала на стадионе: деньги», – уверен мужчина.

*** В Сыктывкаре закрылось сразу несколько специализированных помещений для штангистов как в центре города, так и в поселках Краснозатонский и Верхняя Максаковка (здесь помещения бывшего автомеханического техникума отдадут под другие нужды). Тяжелоатлеты лишились возможности тренироваться и в спорткомплексе на улице Школьной.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкар
Спорт
Социум
тяжелая атлетикаДЮСШспортцентр
Материалы по теме
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Горожанин
23.12.2016 - 17:01
+1
Поставить плюс!
-1
-1
Поставить минус!

Беспредел ! Вот проявление "истинной заботы" людях и "действенная" пропаганда здорового образа жизни. Тьфу !

Добавить комментарий

Реклама

Опросы

Архив опросов

Поиск работы

Специалист по продаже и установке спутникового тв
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (Сыктывкар)

от 25000 RUR

Менеджер/Консультант по продажам
ПроБизнесГрупп (Сыктывкар)
от 20000 до 50000 RUR

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Декабрь 2016
 
Реклама

Последние комментарии

Bryamishob:
cialis soft tablets ukhttp://pharmshop-online.com - generic cialis cialis for women my groupsgeneric cialis - cheapest cialis, cialis and levitra uk
24.12.2016 - 13:11
Перейти к новости
BryamisPooca:
cialis prohttp://pharmshop-online.com - generic cialis cialis, pharmacologygeneric cialis - illiterate cialis spam how to overcome ed
24.12.2016 - 13:11
Перейти к новости
Некит:
Да, видать очень хлебное местечко, ну не могут менты удержаться и не хапнуть кусочек.
24.12.2016 - 12:39
Перейти к новости
Deja vu:
Кто-нибудь вообще понимает, о чём говорит замминистра внутренних дел?
24.12.2016 - 01:01
Перейти к новости
йцу:
Сыктывкарский городской суд продлил на 72 часа задержание обвиняемого в получении взятки Эльдара Шукюрова
24.12.2016 - 00:59
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2016.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика