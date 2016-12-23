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Пятница, 23 декабря 2016, 10:03
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10:03
На пожаре в Сысольском районе погиб 53-летний мужчина

По предварительной версии, возгорание произошло из-за неправильной эксплуатации печи.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Коми, 22 декабря в 09:18 в пожарно-спасательную службу Сысольского района поступила информация о пожаре в частном деревянном одноэтажном доме в деревне Ягдор в селе Межадор. Уже через две минуты на место прибыли подразделения пожарно-спасательной части. На тот момент строение было охвачено открытым огнем. В 09:55 пожар был ликвидирован на площади 60 квадратных метров. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины 1963 года рождения – хозяина дома. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации отопительной печи.

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По данным управления, в этом году основное количество пожаров (74 процента) регистрируется в жилищном фонде. Каждый второй погибший в пожарах является безработным, каждый третий – пенсионером.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Коми

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КомиСысольский район
Происшествия
Пресс-релизы
ПожарНесчастный случай
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