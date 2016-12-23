Четверть жителей Коми считают себя неверующими

Каждый девятый испытывает раздражение или неприязнь к представителям некоторых религий.

На заседании совета по вопросам религии при министерстве национальной политики Коми были оглашены результаты социологического исследования 2015 года.

Согласно представленным результатам, 70 процентов респондентов утверждают, что являются сторонниками какой-либо конфессии или просто веруют; большинство опрошенных относят себя к православным – 67 процентов. Остальные религии представлены малым количеством последователей (менее 1 процента). Ислам исповедуют 0,9 процента респондентов от числа верующих. Четверть респондентов считают себя неверующими.

Подавляющее большинство верующих и не верующих относятся терпимо к представителям всех религий, лишь у 11 процентов опрошенных представители некоторых религий вызывают раздражение и неприязнь, сообщает пресс-служба Миннаца.

Результаты предыдущего исследования был иными. Верующих было столько же (70 процентов), а вот православных христиан и исповедующих ислам – больше (70 и 2 процента соответственно). Зато терпимых к религии было меньше – 82,7 процента.

Следует отметить, что время от времени представители разных религий называют численность своих последователей в Коми, причем нередко цифры завышены. Например, священники РПЦ заявляют, что 90 процентов жителей республики исповедуют православие. А на днях вновь прозвучала информация, что каждый десятый житель региона (то есть 10 процентов) исповедует ислам.

*** В Коми насчитывается 192 религиозные организации, представляющие 17 конфессий. Подавляющее большинство относятся к Русской православной церкви (61,45 процента). Религиозная ситуация в регионе на протяжении ряда лет характеризуется как спокойная, стабильная.

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