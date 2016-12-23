КомиОнлайн

Новости

Пятница, 23 декабря 2016, 11:09
  • 535
  • 0
  • 1

Четверть жителей Коми считают себя неверующими

Каждый девятый испытывает раздражение или неприязнь к представителям некоторых религий.

На заседании совета по вопросам религии при министерстве национальной политики Коми были оглашены результаты социологического исследования 2015 года.

Согласно представленным результатам, 70 процентов респондентов утверждают, что являются сторонниками какой-либо конфессии или просто веруют; большинство опрошенных относят себя к православным – 67 процентов. Остальные религии представлены малым количеством последователей (менее 1 процента). Ислам исповедуют 0,9 процента респондентов от числа верующих. Четверть респондентов считают себя неверующими.

Подавляющее большинство верующих и не верующих относятся терпимо к представителям всех религий, лишь у 11 процентов опрошенных представители некоторых религий вызывают раздражение и неприязнь, сообщает пресс-служба Миннаца.

Результаты предыдущего исследования был иными. Верующих было столько же (70 процентов), а вот православных христиан и исповедующих ислам – больше (70 и 2 процента соответственно). Зато терпимых к религии было меньше – 82,7 процента.

Следует отметить, что время от времени представители разных религий называют численность своих последователей в Коми, причем нередко цифры завышены. Например, священники РПЦ заявляют, что 90 процентов жителей республики исповедуют православие. А на днях вновь прозвучала информация, что каждый десятый житель региона (то есть 10 процентов) исповедует ислам.

*** В Коми насчитывается 192 религиозные организации, представляющие 17 конфессий. Подавляющее большинство относятся к Русской православной церкви (61,45 процента). Религиозная ситуация в регионе на протяжении ряда лет характеризуется как спокойная, стабильная.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
Коми
Общество
Социум
Религияверацерковь
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Опросы

Архив опросов

Поиск работы

Специалист по продаже и установке спутникового тв
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (Сыктывкар)

Менеджер/Консультант по продажам
ПроБизнесГрупп (Сыктывкар)
от 20000 до 50000 RUR

от 25000 RUR

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Декабрь 2016
 
Реклама

Последние комментарии

Некит:
Да, видать очень хлебное местечко, ну не могут менты удержаться и не хапнуть кусочек.
24.12.2016 - 12:39
Перейти к новости
Deja vu:
Кто-нибудь вообще понимает, о чём говорит замминистра внутренних дел?
24.12.2016 - 01:01
Перейти к новости
йцу:
Сыктывкарский городской суд продлил на 72 часа задержание обвиняемого в получении взятки Эльдара Шукюрова
24.12.2016 - 00:59
Перейти к новости
лесик:
нифига себе что вы раскопали, а никто и не знал что там люди погибли
24.12.2016 - 00:45
Перейти к новости
Горожанин:
Беспредел ! Вот проявление "истинной заботы" людях и "действенная" пропаганда здорового образа жизни. Тьфу !
23.12.2016 - 17:01
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2016.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика