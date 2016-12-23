Каждая вторая российская компания устроит новогодний корпоратив в ресторане

Почти половина (44 процента) готовят новогоднюю вечеринку в ресторане, показал опрос, проведенный рекрутинговым порталом Superjob. Кто-то отказался от него в пользу недорогого кафе, кто-то раньше уже отказывался от общепита в пользу офиса, но больше не экспериментирует. «В прошлом году отмечали в офисе - дешевле не вышло», - отметили участники опроса, сообщает «Российская газета».

Причем не всегда застолье проходит за счет компании, иногда банкет частично оплачивают сами сотрудники, например, покупают коктейли и крепкий алкоголь за свой счет, покупают билеты, если это большое мероприятие в клубе, уточняет издание.

Бюджет корпоративного праздника на Новый год по сравнению с прошлым годом вырос у каждой пятой компании, не изменился у трети, уменьшился у 19 процентов организаций.

«Несмотря на кризис, бюджеты на корпоративные мероприятия стали увеличиваться пропорционально инфляции, так как клиенты поняли, что очень многое в стране подорожало (от цен на продукты, до материалов на декор) и понимают, что за дешево будет и мало еды, и плохая шоу-программа», - рассказал «Российской газете» руководитель праздничного агентства Егор Доброгорский.

Самым большим спросом на проведение новогодних вечеринок в этом году пользуются клубные и большие концертные площадки с необходимым световым и звуковым оборудованием. Это значительно сокращает бюджеты мероприятия на привлечение технических провайдеров и дополнительные декорации.

«Для крупных компаний сейчас основной задачей является сплочение коллектива и корпоративы проводят на 2000-4000 человек, собирая на одной площадке всех сотрудников отделов и региональных представительств и филиалов, - рассказал Е.Доброгорский. - Аренда таких площадок под корпоративное мероприятие в среднем составит 0,5-7 миллионов рублей».

Отметят праздник в офисе 17 процентов россиян, три процента уедут кутить за город. Шесть процентов компаний ожидает другой вариант. Например, поход в боулинг или театр. «Например, гостей сначала приглашают посмотреть спектакль, а после в соседнем зале накрывают фуршет, где в атмосфере светской беседы и под живую музыку можно провести время, - отметил Е.Доброгорский. - Фуршеты - еще один тренд этого сезона. В секторе корпоративных праздников огромная доля сотрудников коммерческих и государственных предприятий останется без традиционных предновогодних банкетов».

По его словам, ретро-тематика на вечеринках, форматы дискотек и квартирников, которые были популярны еще несколько сезонов назад, ушли в прошлое. Клиенты хотят, чтобы их удивили чем-то новым и интересным, поэтому одним из главных новых трендов сезона можно назвать необычные и яркие шоу-программы с участием инструментальных коллективов и симфонических оркестров, в программе которых известные рок-хиты в современной обработке.

Еще один «писк новогодних вечеринок» - интеллектуальные игры и образовательные викторины типа «Что? Где? Когда?» или «Своя игра».

При этом сколь бы ни пытались скептики похоронить спрос на «набивших оскомину» Деда Мороза и Снегурочку, этот спрос традиционно высок, рассказал изданию генеральный продюсер одного из праздничных холдингов Сергей Князев. «В этом году наблюдается даже значительный скачок заявок на поздравление детей в семьях или сотрудников на корпоративных праздниках с участием любимых всеми сказочных персонажей».

Любопытно, что 2016-й год стал особенным для появления совершенно новых персонажей в свите Деда Мороза. «Мы все знаем о «покемономании», обрушившейся на крупные и малые города планеты. Не обошла эта мода и наших граждан, которые теперь просят прислать им для поздравления детей и взрослых дружеских компаний одного, двух, а то и целую ватагу покемонов», - сообщил С.Князев.

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