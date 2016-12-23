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Пятница, 23 декабря 2016, 16:56
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В Коми предлагают обучать больше медиков и педагогов

Приоритетным остается и воспитание людей рабочих профессий.

По словам министра образования, науки и молодежной политики Коми Натальи Михальченковой, выступавшей на заседании правительства 22 декабря, в республике 37 образовательных организаций, которые дают среднее или высшее образование (31 техникум и колледж, 4 вуза, и 2 филиала). В них сейчас учится около 20 тысяч человек, из них каждый пятый – на рабочую специальность. Всего в республике обучают 23 профессиям и специальностям.

В 2016 году Коми заняла четвертое место по трудоустройству выпускников системы среднего профессионального образования среди регионов России: по специальности идут работать 72,9 процента выпускников техникумов и колледжей (по данным Пенсионного фонда России).

В вузах Коми учится чуть больше 20 тысяч человек (около 9 тысяч человек – очно). В среднем 80 процентов выпускников \ по специальности (85 процентов – выпускники Ухтинского государственного технического университета, 80 процентов - Сыктывкарского государственного университета, 75 процентов – Республиканской академии госслужбы и управления).

Ежегодно в образовательные организации региона приходит больше 6 тысяч человек. По ее данным, отдают предпочтение рабочим профессиям сейчас лишь 27,3 процента учащихся.

«Тем не менее остается острым вопрос кадрового обеспечения специалистами отраслей образования и здравоохранения, - отметила Н.Михальченкова. - В первом случае потребность в педагогических кадрах на 2017-2018 учебный год составляет около 500 человек. В области здравоохранения количество вакансий для специалистов с высшим медобразованием - не менее 300 человек».

Сейчас на педагогов учится 15,47 процента от общего числа студентов, а на медиков – 4,27 процента. Преобладают инженерные науки (34,27 процента) и науки об обществе (28,02 процента).

По ее мнению, необходимо на республиканском уровне принять программы по решению вопроса с незанятыми вакансиями в этих отраслях и апробировать модель целевого обучения педагогов на базе Сыктывкарского госуниверситета.

Также, по ее мнению, нужно обучать больше медсестер, терапевтов, стоматологов, а невостребованные направления (секретарь, банковский работник, коммерсант, оператор ЭВМ) закрывать. Она считает актуальной подготовку будущих представителей рабочих профессий по коротким программам на высокотехнологичном оборудовании, максимально приближенном к условиям реального производства. Этому должны способствовать учебные центры профессиональных квалификаций (сейчас работает семь из девяти запланированных к открытию центров). «За 2014-2016 годы подготовку, переподготовку и повышение квалификации, стажировку прошли 2990 человек, из них 2670 человек – по рабочим профессиям, - отчиталась министр. - Кроме того, начиная с 2016 года за счет средств республиканского бюджета организовано профессиональное обучение школьников на базе техникумов. Так, с 1 сентября 2016 года рабочую профессию получают более 450 учащихся общеобразовательных организаций в 11 профессиональных образовательных организациях».

В ближайшем будущем Коми хочет поучаствовать в двух проектах: «Рабочие кадры для передовых технологий» по направлению «Вузы как центры пространства создания инноваций», и «Рабочие кадры для экономики Республики Коми». По второму проекту будет проведен анализ ресурсов СГУ и УГТУ, на основе которого разработают республиканскую программу мероприятий, чтобы включить вузы в число университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов.

Фото Владилена Олофинского

Елена Кабакова
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
профессииобразованиемедикиучителя
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