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03:17 Спортсмен из Коми добежал до серебра в спринте классикой на «Красногорской лыжне»
Первый день состязаний принес команде из республики одну медаль.
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Красногорская лыжня» стартовали 24 декабря в Подмосковье. Спортсмены соревновались в индивидуальном спринте классическим стилем.
Как сообщает федерация лыжных гонок России, среди мужчин победил Александр Панжинский из Москвы, второе место у Ермила Вокуева из Коми, бронзу завоевал Никита Крюков, выступающий за Москву и Якутию.
Среди женщин победила Наталья Матвеева, представляющая Москву и Рязанскую область, второе место у Полины Ковалевой, выступающей за Москву и Красноярский край, третьей стала Наталья Непряева, которая представляет Московскую и Тверскую области.
Во второй день соревнований 25 декабря спортсмены примут участие в индивидуальных гонках свободным стилем на 10 и 15 километров.
Фото с сайта www.flgr.ru
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Комментарии
Ермилка молодец!!!смог затесаться среди таких крутых лыжников!!!!
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