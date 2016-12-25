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Воскресенье, 25 декабря 2016, 03:17
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03:17
Спортсмен из Коми добежал до серебра в спринте классикой на «Красногорской лыжне»

Первый день состязаний принес команде из республики одну медаль.

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Красногорская лыжня» стартовали 24 декабря в Подмосковье. Спортсмены соревновались в индивидуальном спринте классическим стилем.

Как сообщает федерация лыжных гонок России, среди мужчин победил Александр Панжинский из  Москвы, второе место у Ермила Вокуева из Коми, бронзу завоевал Никита Крюков, выступающий за Москву и Якутию.

Среди женщин победила Наталья Матвеева, представляющая Москву и Рязанскую область, второе место у Полины Ковалевой, выступающей за Москву и Красноярский край, третьей стала Наталья Непряева, которая представляет Московскую и Тверскую области.

Во второй день соревнований 25 декабря спортсмены примут участие в индивидуальных гонках свободным стилем на 10 и 15 километров.

Фото с сайта www.flgr.ru

«КомиОнлайн»
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Московская область
Спорт
Социум
Вокуевлыжилыжные гонкиКрасногорская лыжня
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Комментарии

Андрей
25.12.2016 - 03:37
+1
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Ермилка молодец!!!смог затесаться среди таких крутых лыжников!!!!

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