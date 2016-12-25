Спортсмен из Коми добежал до серебра в спринте классикой на «Красногорской лыжне»

Первый день состязаний принес команде из республики одну медаль.

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Красногорская лыжня» стартовали 24 декабря в Подмосковье. Спортсмены соревновались в индивидуальном спринте классическим стилем.

Как сообщает федерация лыжных гонок России, среди мужчин победил Александр Панжинский из Москвы, второе место у Ермила Вокуева из Коми, бронзу завоевал Никита Крюков, выступающий за Москву и Якутию.

Среди женщин победила Наталья Матвеева, представляющая Москву и Рязанскую область, второе место у Полины Ковалевой, выступающей за Москву и Красноярский край, третьей стала Наталья Непряева, которая представляет Московскую и Тверскую области.

Во второй день соревнований 25 декабря спортсмены примут участие в индивидуальных гонках свободным стилем на 10 и 15 километров.

Фото с сайта www.flgr.ru