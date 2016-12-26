На дороге из Зеленца в Эжву иномарка насмерть сбила пешехода

Пока неизвестно, кто был виноват в этом ДТП.

Как рассказали «КомиОнлайну» в региональном управлении ГИБДД, на 24-м километре дороги Сыктывкар – Ухта (отрезок пути от поселка Зеленец Сыктывдинского района в Эжву) на регулируемом светофором пешеходном переходе произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель 1977 года рождения, управлявший автомобилем Fiat, наехал на пешехода.

Пострадавшая (по предварительным данным – женщина), скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Прочие обстоятельства ДТП выясняются. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

*** По данным Комистата, за десять месяцев этого года во всех видах транспортных несчастных случаев погибло 103 человека, в том числе в ДТП – 91.

Фото Елены Кабаковой