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11:57 На дороге из Зеленца в Эжву иномарка насмерть сбила пешехода
Пока неизвестно, кто был виноват в этом ДТП.
Как рассказали «КомиОнлайну» в региональном управлении ГИБДД, на 24-м километре дороги Сыктывкар – Ухта (отрезок пути от поселка Зеленец Сыктывдинского района в Эжву) на регулируемом светофором пешеходном переходе произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель 1977 года рождения, управлявший автомобилем Fiat, наехал на пешехода.
Пострадавшая (по предварительным данным – женщина), скончалась на месте до приезда скорой помощи.
Прочие обстоятельства ДТП выясняются. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
*** По данным Комистата, за десять месяцев этого года во всех видах транспортных несчастных случаев погибло 103 человека, в том числе в ДТП – 91.
Фото Елены Кабаковой
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