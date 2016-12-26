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12:43 Сыктывкарка получила пять лет колонии за обман десятка продавцов подержанных машин
Ей также придется возместить ущерб пострадавшим.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, в 2015-2016 годы А.Жукова находила на сайте объявлений Аvito предложения о продаже подержанных автомобилей и договаривалась с собственниками о приобретении транспорта в рассрочку. Она перечисляла продавцам на их банковские карты лишь незначительную часть стоимости, после чего получала машину с полным пакетом документов и продавала ее третьим лицам. Общий ущерб от преступных действий А.Жуковой превысил 3,5 миллиона рублей. В уголовном деле говорится о 14 эпиходах преступной деятельности.
Сыктывкарский городской суд признал А.Жукову виновной мошенничестве и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворена большая часть исков потерпевших о взыскании с осужденной вреда, причиненного преступлениями. Часть исков передана для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Фото Игоря Соколова
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