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Понедельник, 26 декабря 2016, 13:18
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13:18
Коми филиал Россельхозбанка предложил приобрести монеты из серии «Народные промыслы» со скидкой

В отделениях банка стартовала новогодняя акция.

В преддверии Нового года и Рождества Коми филиал Россельхозбанка проводит акцию по продаже монет из драгоценных металлов серии «Народные промыслы», в рамках которой при покупке двух и более монет можно получить скидку в 10 процентов. Специальное предложение действует до 16 января 2017 года. Памятные монеты станут одновременно ценным и оригинальным подарком для друзей и близких.

На сегодняшний день наряду с монетами серии «Народные промыслы» в ассортименте филиала Россельхозбанка представлены серебряные памятные монеты «Бабочка» (Гжель), Горлица (Хохлома), Сказка (Палех) и Цветы (Жостово), а также инвестиционные золотые и серебряные монеты «Георгий Победоносец» и «Славянка».

Получить информацию о котировках и наличии монет можно в офисах Коми регионального филиала банка в Сыктывкаре, Ухте, Емве, Корткеросе, Айкино и на официальном сайте банка.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото с сайта artforart.narod.ru

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