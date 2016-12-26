У нас своя ATMOSFERA: как привести себя в форму и не возненавидеть спорт

Чем может навредить «тренажерка», зачем в женском клубе мужчины и почему красота стала доступной.

Пожалуй, каждая женщина хоть раз задумывалась о том, что ей нужно чуточку похудеть перед Новым годом, «чтобы наряд лучше сидел». Или со слезами на глазах размышляла о том, как придется себя ограничивать за праздничным столом. Или, став мамой, боялась долгого периода восстановления. И в голове каждой женщины при этих мыслях всплывали сухие салаты, изнурительные тренировки, тяжелые стальные «блины» и часы борьбы за место в тренажерном зале.

«КомиОнлайн» пообщался с инструктором женского Wellness клуба ATMOSFERA Еленой Пелевиной, которая за несколько минут разрушила мифы, прочно засевшие в головах представительниц прекрасного пола.

- Мы привыкли воспринимать похудение и приведение себя в форму как тяжелый труд. Так было всегда. Так есть и теперь?

- Жизнь не стоит на месте. Если раньше женщина выбирала между аэробными нагрузками вроде шейпинга и тренажерным залом, то теперь есть возможность привести мышцы в тонус и добиться желаемых изменений другим способом. Это занятия на современных тренажерах, которые позволяют обходиться без изнурительных тренировок и диет.

Спорт – это хорошо. Но, к сожалению, не каждая женщина в тренажерном зале занимается под присмотром инструктора и выполняет упражнения правильно с технической точки зрения. И зря. Это может повлечь нежелательные последствия для здоровья от растянутых мышц до сорванной спины. А про эффективность и безопасность диет, вычитанных в интернете и назначенных самой себе без консультации со специалистами, не имеет смысла говорить. Они не только редко дают результат, но еще и подрывают работу пищеварительной системы.

- Каких результатов можно достичь на тренажерах нового поколения?

- Можно похудеть и укрепить мышцы. Если требуется, восстановить фигуру после родов и устранить дряблость кожи. Либо можно сфокусироваться на конкретных проблемных зонах или просто убрать целлюлит. Все зависит от того, какую цель ставит перед собой женщина.

Например, многие перед каким-нибудь мероприятием хотят «войти» в любимое платье, но мешают вредные два-три лишних сантиметра. Совместными усилиями мы за несколько дней справимся с такой неприятностью – для этого существуют процедуры интенсивного похудения.

- Разве такой быстрый эффект безопасен для здоровья?

- Абсолютно. Эффективность процедур и занятий на наших тренажерах в несколько раз превышает эффективность тренировок на простых механических. Также для каждой женщины мы разрабатываем индивидуальную программу, а занятия проходят под наблюдением опытного инструктора.

- А как справиться с неловкостью? Многих женщин отталкивает от тренировок неуютная обстановка и косые взгляды.

- В ATMOSFERA справляться с неловкостью не придется. Мы создали для наших посетительниц уютный интерьер, подобрали доброжелательный персонал, предоставили свободный доступ к Wi-Fi, во время занятий можно посмотреть по TV любимые сериалы или интересные передачи. А еще мы сделали наш клуб закрытым – это территория «No men» - только для женщин. Мужчины, конечно, к нам все равно заходят, но только для того, чтобы купить подарочные сертификаты для любимых.

Больше 70 процентов наших клиенток – женщины от 25 до 45 лет. Но наша аудитория гораздо шире, потому что вопросы красоты и здоровья волнуют дам всех возрастов.

- Красота – широкое понятие. Оказываете ли вы дополнительные услуги?

- Да. У нас есть спортивное и диетическое питание, помогающее похудеть. Мы предлагаем кислородные коктейли. А совсем скоро наши клиентки смогут воспользоваться революционными технологиями и передовым оборудованием для омоложения кожи, похудения и поддержания молодости и красоты: суперэффективной процедурой по подтяжке кожи лица и тела RF-лифтинг, сеансами LPG массажа, новым залом с круговыми изодинамическими тренажерами. Все, чтобы женщины становились еще красивее.

- Занятия в вашем клубе проще, безопаснее, быстрее, значит и дороже?

- Вовсе нет. Средняя стоимость сеанса, если подобрать правильный абонемент, весьма демократична – не более 150 рублей. Например, бестселлер наших продаж – это абонемент по программе «Wellness-перезагрузка». Он позволяет посещать тренировки в любое время, семь дней в неделю. У нас работает гибкая система скидок не только для постоянных клиентов, но и для новичков. Уже стартовали предновогодние акции и конкурсы, вскоре мы запустим акцию специально для женщин, которых интересует тема приведения фигуры в порядок после родов. А на первое пробное занятие можно записаться бесплатно. Приходите и сами во всем убедитесь.

Женский фитнес клуб ATMOSFERA

Адрес: Сыктывкар, улица Оплеснина, 11.

Телефон: 29-71-71.

Фото творческого объединения KOMIPRO