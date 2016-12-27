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Вторник, 27 декабря 2016, 13:11
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13:11
Техника дошла: в Усть-Вымском районе водозаборные колонки оснастят электронной системой защиты

Набрать воды можно будет, воспользовавшись картой.

Из-за низкого качества воды жители Микуни едут за водой либо в магазины, либо в Айкино, где бесплатно набирают ее на водозаборных колонках. Из-за этого коммунальщики терпят убытки, сообщает газета «Вперед».

Поэтому в 2017 году «Усть-Вымская тепловая компания» планирует внедрить на шести водозаборных колонках села Айкино электронное оборудование. Нововведение позволит снизить убытки и разумнее тратить ресурсы. Кроме того, газета намекает, что это как-то связано и с тем, что 2017-й объявлен в России Годом экологии.

 Такие колонки появятся и на новом водоводе, который окольцует часть Айкино (от автопавильона вдоль улицы Центральной, по улицам Жижева и Набережной до Центральной котельной). Ориентировочные сроки строительства объекта – 2018 год.

*** В селе Корткерос подобные технологии начали использовать еще в 2014 году – вода на водозаборных колонках там отпускается по пластиковым магнитным картам.

Подобная система работает и в Сыктывкаре: в местечке Лесозавод две колонки оснастили магнитными ключами. Следовательно, пользоваться ими могут лишь люди, заключившие договор с ресурсоснабжающей организацией.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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КомиУсть-Вымский район
Технологии
Социум
ЖКХВодоснабжениеколонки
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