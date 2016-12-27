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Вторник, 27 декабря 2016, 14:48
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14:48
В Ухте установили знаки и указатели для туристов

Местные жители раскритиковали их появление.

Как сообщает управление культуры администрации Ухты, в городе установили знаки туристской навигации. Это сделано для популяризации культурно-исторического наследия города, повышения информированности населения об объектах туристского показа и инфраструктуры туризма.

Над выбором мест установки знаков и их внешнего вида работали независимые эксперты, члены рабочей группы по развитию туризма при администрации и ее различные структурные подразделения, а также жители Ухты, которые могли принять участие в онлайн-голосовании.

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«На территории городского округа десятки уникальных памятников истории и культуры, геологических памятников природы, исторических мест, имеющих мировое и общероссийское значение. К ним относятся  особо охраняемые природные  территории  (в том числе водный памятник природы «Параськины озера», гидрологический заказник «Ыджыднюр», зaказник республиканского значения «Вежавожский»). Архитектурные ансамбли улиц Мира, Косолапкина, Горького, Первомайской, Пушкина, Октябрьской в исторической части города, которая сложилась к 1950-м годам, вобрали в себя наилучшие градостроительные традиции под руководством талантливых архитекторов. Ухта славится своими богатыми культурными традициями, представляемыми деятельностью музеев, библиотек, клубных учреждений, учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры, дворцом культуры, а так же своими уникальными событиями, которые проходят настолько ярко, что притягивают  не только местных жителей, но и гостей соседних городов и районов, и даже регионов нашей страны», - сообщается в официальном пресс-релизе управления культуры.

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В мэрии Ухты заверили, что «средства ориентирующей информации» продолжат устанавливать и в 2017 году.

Но не было указано, сколько знаков появилось в городе, где, сколько на это было выделено средств и из каких бюджетов.

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Местные жители скептически отнеслись к этой инициативе. На сайте «Ухта.24» появились такие комментарии (орфография и пунктуация авторов сохранены):

«Ну, усе. Теперь турист попрет».

«Вот, оказывается, в чем проблема. Не было знаков. А в Ухте туристов кто-то видел?»

«От таких новостей почему-то на ум приходят одни маты. «…культурно-историческое наследие Ухты... особо охраняемые природные территории…». Хоть одна козья морда из администрации была там и видела что там творится? «Архитектурные ансамбли улиц... в исторической части города, которая сложилась к 1950-м годам, вобрали в себя наилучшие градостроительные традиции...». Им самим-то не стыдно? Убитая лепнина, осыпающиеся пятнистые стены заклеенные разномастной рекламой. раздолбанные пешеходные дорожки. Да уж, действительно «...притягивают не только местных жителей, но и гостей соседних городов и районов, и даже регионов нашей страны».

«Мда уж... не с табличек начинать нужно».

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*** В Сыктывкаре такие указатели (семь штук) появились в декабре 2015 года. Надписи на них сделаны на двух языках – русском и английском. Также нарисованы стрелки, указывающие, в каком направлении надо двигаться, и подсчитано, сколько метров предстоит пройти до обозначенного места.

Фото предоставлено управлением культуры администрации Ухты

«КомиОнлайн»
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КомиУхтаСыктывкар
Культура
Социум
указателитуристы достопримечательноститаблички
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