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Вторник, 27 декабря 2016, 20:59
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Сыктывкарский «Строитель» двумя победами завершил выступление в уходящем году

Команда в 14 играх набрала 33 очка.

«Строитель» и ульяновская команда «Волга-Черемшан» провели в Сыктывкаре 26 и 27 декабря два матча всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд высшей лиги. Первая встреча завершилась со счетом 5:4. Первый мяч в игре забили гости, «Строитель» отыгрался после удара Ивана Кораблина с 12-метровой отметки. Перед перерывом Михаил Селедков вывел сыктывкарцев вперед, но в начале второго тайма вновь восстановилось равновесие. Затем в течение пяти минут хозяева нанесли три точных удара, которые позволили набрать солидное преимущество. И.Кораблин оформил дубль, а М.Селедков - хет-трик. Ульяновские хоккеисты до финального свистка смогли сократить отставание до минимума, но вырвать ничью им не удалось.

Во втором поединке сыктывкарцы выиграли со счетом 8:2. В первом тайме И.Кораблин с пенальти открыл счет забитым мячам. Но на перерыв команды ушли при ничейном результате. Во второй половине встречи ульяновцы вышли вперед. После этого с 52-й по 86-ю минуту «Строитель» семь раз поразил ворота соперника. Авторами голов стали Сергей Шебонкин, Александр Воюшин, Юрий Маринов и Дмитрий Евтюшин. А М.Селедков оформил хет-трик.

Следующие матчи «Строитель» проведет на выезде 14 и 15 января с нижегородским «Стартом-2».

Фото с сайта www.sportrk.ru

Владилен Олофинский
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Сыктывкар
Спорт
Социум
Строительхоккей с мячомВолга-Черемшан
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Комментарии

боярышниК
28.12.2016 - 00:49
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Сейчас игроки уйдут на праздники в запой, будет сложно потом форму снова набрать

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Последние комментарии

боярышниК:
Сейчас игроки уйдут на праздники в запой, будет сложно потом форму снова набрать
28.12.2016 - 00:49
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пассажир:
за что мы платим то столько много? они еле ездят, грязные, старые, битком набитые, интервал не соблюдается, без современных технологий пешком пройтись не намного дольше по времени получается нежели на автобусе проехать...ну кроме маршрутов в Затон или Эжву это понятно
28.12.2016 - 00:45
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чел:
эвакуаторы есть для таких проблем
27.12.2016 - 22:51
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wiski:
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27.12.2016 - 21:13
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Сыктывкарец:
Приходят в чужую квартиру какие-то тетки, хамят, ничего кроме проверки тяги не делают, и за это денежку взимают. Чтоб мне так жить...
27.12.2016 - 19:48
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