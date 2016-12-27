Сыктывкарский «Строитель» двумя победами завершил выступление в уходящем году

«Строитель» и ульяновская команда «Волга-Черемшан» провели в Сыктывкаре 26 и 27 декабря два матча всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд высшей лиги. Первая встреча завершилась со счетом 5:4. Первый мяч в игре забили гости, «Строитель» отыгрался после удара Ивана Кораблина с 12-метровой отметки. Перед перерывом Михаил Селедков вывел сыктывкарцев вперед, но в начале второго тайма вновь восстановилось равновесие. Затем в течение пяти минут хозяева нанесли три точных удара, которые позволили набрать солидное преимущество. И.Кораблин оформил дубль, а М.Селедков - хет-трик. Ульяновские хоккеисты до финального свистка смогли сократить отставание до минимума, но вырвать ничью им не удалось.

Во втором поединке сыктывкарцы выиграли со счетом 8:2. В первом тайме И.Кораблин с пенальти открыл счет забитым мячам. Но на перерыв команды ушли при ничейном результате. Во второй половине встречи ульяновцы вышли вперед. После этого с 52-й по 86-ю минуту «Строитель» семь раз поразил ворота соперника. Авторами голов стали Сергей Шебонкин, Александр Воюшин, Юрий Маринов и Дмитрий Евтюшин. А М.Селедков оформил хет-трик.

Следующие матчи «Строитель» проведет на выезде 14 и 15 января с нижегородским «Стартом-2».

Фото с сайта www.sportrk.ru