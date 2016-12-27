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Под Ухтой погиб водитель буксируемого автомобиля
Неисправная машина выкатилась на встречную полосу и попала под грузовик.
По сообщению главного управления МЧС по Коми, ДТП произошло вечером 27 декабря на 302-м километре трассы Сыктывкар – Ухта, где возле поселка Водного столкнулись грузовой и легковой автомобили.
По информации управления ГИБДД МВД по Коми, по предварительным данным, грузовой «Урал» врезался в автомобиль ВАЗ-2115, когда его буксировала иномарка. В результате водитель неисправной машины погиб.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Фото ГУ МЧС по Коми
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эвакуаторы есть для таких проблем
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