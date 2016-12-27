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Вторник, 27 декабря 2016, 22:43
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Под Ухтой погиб водитель буксируемого автомобиля

Неисправная машина выкатилась на встречную полосу и попала под грузовик.

По сообщению главного управления МЧС по Коми, ДТП произошло вечером 27 декабря на 302-м километре трассы Сыктывкар – Ухта, где возле поселка Водного столкнулись грузовой и легковой автомобили.

По информации управления ГИБДД МВД по Коми, по предварительным данным, грузовой «Урал» врезался в автомобиль ВАЗ-2115, когда его буксировала иномарка. В результате водитель неисправной машины погиб.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото ГУ МЧС по Коми

«КомиОнлайн»
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Ухта
Происшествия
Социум
ДТПбуксиргрузовикВАЗ-2115
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Комментарии

чел
27.12.2016 - 22:51
+1
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эвакуаторы есть для таких проблем

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за что мы платим то столько много? они еле ездят, грязные, старые, битком набитые, интервал не соблюдается, без современных технологий пешком пройтись не намного дольше по времени получается нежели на автобусе проехать...ну кроме маршрутов в Затон или Эжву это понятно
28.12.2016 - 00:45
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чел:
эвакуаторы есть для таких проблем
27.12.2016 - 22:51
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wiski:
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