Под Ухтой погиб водитель буксируемого автомобиля

Неисправная машина выкатилась на встречную полосу и попала под грузовик.

По сообщению главного управления МЧС по Коми, ДТП произошло вечером 27 декабря на 302-м километре трассы Сыктывкар – Ухта, где возле поселка Водного столкнулись грузовой и легковой автомобили.

По информации управления ГИБДД МВД по Коми, по предварительным данным, грузовой «Урал» врезался в автомобиль ВАЗ-2115, когда его буксировала иномарка. В результате водитель неисправной машины погиб.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото ГУ МЧС по Коми