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Среда, 28 декабря 2016, 16:58
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16:58
Шахты «Воркутауголь» возобновили работу после непродолжительного простоя

Нарушения, касающихся оснащения шлюзовых камер, устранены.

Воркутинский городской суд 26 декабря на 90 суток приостановил деятельность по ведению горных работ на шахтах АО «Воркутауголь» после претензий Ростехнадзора. Установленное нарушение заключалось в том, что компания не в полном объеме выполнила оборудование вентиляционных устройств шахт специальными блокировками. Такие меры предписали принять по результатам технического расследования причин аварии, произошедшей в феврале на шахте «Северная». При этом на момент рассмотрения в суде все нарушения были устранены, но надзорный орган не успел провести соответствующую проверку.

Как сообщает пресс-служба угледобывающей компании, 27-28 декабря представители Печорского управления Ростехнадзора провели проверки на шахтах «Воркутауголь» и подготовили заключение об устранении всех нарушения, касающихся оснащения шлюзовых камер. В связи с этим Воркутинской городской суд 28 декабря отменил административную приостановку ведения горных работ на шахтах объединения. С 15:00 все добывающие предприятия работают в штатном режиме.

Фото с сайта pixabay.com

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ПромышленностьБезопасностьВоркутауголь
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Последние комментарии

усинцы:
посмотрели видео (есть на него ссылка в тексте) и обалдели, жуть такая!
28.12.2016 - 18:52
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Вика:
Действительно, проверили бы продукты других производителей-ужаснулись бы! А эта статья как происки конкурентов! За всем на этой фабрике следят, и по крайней мере знаешь, что точно из мяса или курицы продукты, а не из "не пойми чего"... А за такую цену хотите прям чисто куски мяса получить!
28.12.2016 - 18:17
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Я люблю Ухту:
Когда уже в Ухте будет выбран и назначен адекватный мэр,уважаемый всеми ухтинцами?
28.12.2016 - 14:46
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Станислав:
А во дворах когда убирать будут, не пройти не проехать по этой каше, а подморозит сейчас и всё, капец будет, люди со сломаными руками-ногами, а машины с оторванными бамперами.
28.12.2016 - 13:40
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ГПУ Ф.Э. Дзерж.:
В Ухте и в других городах Коми тариф на проезд дешевле, это связано с тем, что в этих городах топливо гораздо дешевле (практически бесплатное) и обслуживание техники обходится дешевле.
28.12.2016 - 13:27
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