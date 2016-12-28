Шахты «Воркутауголь» возобновили работу после непродолжительного простоя

Воркутинский городской суд 26 декабря на 90 суток приостановил деятельность по ведению горных работ на шахтах АО «Воркутауголь» после претензий Ростехнадзора. Установленное нарушение заключалось в том, что компания не в полном объеме выполнила оборудование вентиляционных устройств шахт специальными блокировками. Такие меры предписали принять по результатам технического расследования причин аварии, произошедшей в феврале на шахте «Северная». При этом на момент рассмотрения в суде все нарушения были устранены, но надзорный орган не успел провести соответствующую проверку.

Как сообщает пресс-служба угледобывающей компании, 27-28 декабря представители Печорского управления Ростехнадзора провели проверки на шахтах «Воркутауголь» и подготовили заключение об устранении всех нарушения, касающихся оснащения шлюзовых камер. В связи с этим Воркутинской городской суд 28 декабря отменил административную приостановку ведения горных работ на шахтах объединения. С 15:00 все добывающие предприятия работают в штатном режиме.

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