В Усть-Вымском районе осужденного насмерть зажало в транспортере

По информации гострудинспекции в Коми, смертельный несчастный случай с 38-летним работником-транспортерщиком участка лущения и сушки шпона фанерного завода ООО «Жешартский ЛПК» произошел 28 декабря. Мужчина выполнял работу по очистке транспортера выноса отходов из-под лущильных останков. Его зажало под транспортерную ленту между роликами и корпусом транспортера. В результате этого рабочий скончался.

Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе предприятия, погибшим оказался работник из числа осужденных колонии-поселения №31, которые трудоустроены на заводе и живут в специальном административном здании. Вероятной причиной трагедии стало несоблюдение правил техники безопасности со стороны погибшего.

В пресс-службе следственного управления СК по Коми уточнили, что по данному факту проводится доследственная проверка. К настоящему времени проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, изучается документация, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела.

В 2013 году управление ФСИН по Коми и руководство «Жешартского фанерного комбината» решились на необычный эксперимент: из-за большой текучки кадров пригласить на предприятие в качестве рабочей силы осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении №31 в Микуни. Спустя два года 20 процентов вакансий комбината занял спецконтингент. В настоящее время на кобминате трудятся около 200 осужденных, которые проживают в специальном здании.

Как на воле: быт и труд осужденных на «Жешартском фанерном комбинате»

Фото Елены Кабаковой