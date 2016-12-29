В Сыктывкаре угнали ВАЗ, пока его хозяин спал на заднем сиденьи

По информации пресс-службы МВД по Коми, ночью 29 декабря на 133 километре автодороги Сыктывкар-Ухта сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Княжпогостскому району был остановлен автомобиль ВАЗ-2110. При проверке документов выяснилось, что за рулем ВАЗа находился 28-летний сыктывкарец, не имеющий права управления транспортным средством.

Далее правоохранители установили, что водитель угнал «десятку» из столицы республики. Оказалось, что злоумышленник распивал с владельцем автомобиля спиртные напитки. После принятия изрядной дозы алкоголя мужчина решил покататься на машине приятеля и выдвинулся в направлении Ухты. При этом его нетрезвый друг – хозяин авто – в это время спал на заднем сиденьи ВАЗа.

Протрезвев, хозяин машины пояснил, что разрешение на право управления автомобилем своему приятелю не давал, и пожелал привлечь его к уголовной ответственности. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Злоумышленник признал свою вину и в настоящий момент помещен в спецприемник за «Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Фото Владилена Олофинского