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Четверг, 29 декабря 2016, 15:26
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15:26
В Сыктывкаре угнали ВАЗ, пока его хозяин спал на заднем сиденьи

Подозреваемый и владелец автомобиля вместе распивали алкогольные напитки.

По информации пресс-службы МВД по Коми, ночью 29 декабря на 133 километре автодороги Сыктывкар-Ухта сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Княжпогостскому району был остановлен автомобиль ВАЗ-2110. При проверке документов выяснилось, что за рулем ВАЗа находился 28-летний сыктывкарец, не имеющий права управления транспортным средством.

Далее правоохранители установили, что водитель угнал «десятку» из столицы республики. Оказалось, что злоумышленник распивал с владельцем автомобиля спиртные напитки. После принятия изрядной дозы алкоголя мужчина решил покататься на машине приятеля и выдвинулся в направлении Ухты. При этом его нетрезвый друг – хозяин авто – в это время спал на заднем сиденьи ВАЗа.

Протрезвев, хозяин машины пояснил, что разрешение на право управления автомобилем своему приятелю не давал, и пожелал привлечь его к уголовной ответственности. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Злоумышленник признал свою вину и в настоящий момент помещен в спецприемник за «Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкарКняжпогостский район
Общество
Отморошки
пьяный угонщикводительУгон
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