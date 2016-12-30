Экономика Коми: больше квартир, одежды и овощей, меньше древесины, хлеба и обуви

В этом году индекс промышленного производства в Коми превышал 100 процентов только в феврале (рост был на 1,5 процента), все остальные месяцы характеризовались спадом, который в мае достиг рекордного за последние два с половиной года значения – 7,7 процента. Ноябрьский показатель – минус 5,8 процента, хотя в октябре и сентября ситуация была немного лучше. По итогам 11 месяцев промпроизводство в республике уменьшилось на 3,5 процента.

Впервые за несколько лет в 2016-м было зафиксировано отрицательное значение в добывающих отраслях, за январь-ноябрь спад составил 3,3 процента, в обрабатывающей сфере сохранилось отставание от показателей предыдущего года (тогда тоже было снижение) – на 5,5 процента.

По данным Комистата, за 11 месяцев этого года выросли объемы строительных работ, возводимого жилья, грузоперевозок. Увеличилась добыча нефти и газа, больше произведено целлюлозно-бумажных изделий. Вместе с тем снизились объемы лесозаготовок и платных услуг населению, сократился оборот розничной торговли, возросла безработица. Заметно уменьшились объемы нефтепереработки и добычи угля, меньше изготовлено продукции деревообработки, текстильных изделий, выработано электроэнергии.

В сельском хозяйстве отмечен рост производства скота и птицы на убой (в живом весе), яиц и увеличение сбора овощей как открытого, так и защищенного грунта. Но сократилось производство молока, меньше собрано картофеля. Поголовье свиней и птицы в хозяйствах республики увеличилось, крупного рогатого скота (в том числе коров) – уменьшилось.

Объем строительных работ увеличился на 4 процента и составил 82,7 миллиарда рублей. Благоприятной оставалась ситуация в сфере жилищного строительства: за 11 месяцев построено 3860 квартир общей площадью 195 тысяч квадратных метров, что почти в полтора раза больше, чем за тот же период 2015-го.

На потребительском рынке продолжилось сокращение оборота розничной торговли и объема платных услуг (на 9,1 и 6,5 процента соответственно. Реализация продуктов питания, напитков и сигарет сократилась на 12,5 процентов, промышленных товаров – на 5,4 процента. Инфляция с начала года составила 4,2 процента.

На начало декабря уровень зарегистрированной безработицы составил 1,6 процента (годом ранее был 1,5 процента). Официальный статус безработного имели 7,4 тысячи человек, что на 6 процентов больше, чем год назад. Потребность организаций в работниках по сравнению с октябрем снизилась на 11 процентов, но была на 8 процентов больше, чем в ноябре 2015 года.

Как сообщает Комистат, в январе-ноябре 2016 на месторождениях в республике было добыто 13,9 миллиона тонн нефти с газовым конденсатом, что на 2,4 процента больше, чем за 11 месяцев 2015-го. На переработку поступило на 27 процентов меньше. Выпуск бензина сократился на 15 процентов, мазута – на 35 процентов. Дизельного топлива произвели на 31 процент меньше.

Природного и попутного газа было добыто 3,3 миллиарда кубометров, что на 5,1 процента больше, чем год назад. Увеличился выпуск сжиженного пропана и бутана (на 34 процента), уменьшился выпуск газового стабильного конденсата (на 2 процента), сухого газа выпустили на 10 процентов больше.

Добыча угля снизилась на 26 процентов. Фактических данных Комистат не приводит. По данным Минпрома Коми, за девять месяцев в Коми добыли 8,28 миллиона тонн угля, что на 22,6 процента меньше, чем за тот же период 2015 года.

За январь-ноябрь в Коми было заготовлено 5,058 миллиона плотных кубометров необработанной древесины (на 1 процент меньше, чем за 11 месяцев 2015-го). В том числе бревен хвойных пород – 2,82 миллиона плотных кубометров (минус 0,7 процента), лиственных пород – 1,95 миллиона плотных кубометров (минус 1 процент), древесины топливной – 178,5 тысячи плотных кубометров (минус 15 процентов), древесины необработанной – 106,5 тысячи плотных кубометров (плюс 21 процент).

Производство лесоматериалов за январь-ноябрь составило 804 тысячи кубометров, что на 9,5 процента больше, чем за тот же период 2015 года. Производство фанеры увеличилось на 2,7 процента. А вот производство ДСП сократилось на 22 процента, ДВП – увеличилось на 5 процентов. Производство бумаги выросло на 3 процента, картона – на 17 процентов.

В хозяйствах всех категорий произведено 5,8 тысячи тонн мяса животных и субпродуктов (на 27,6 процента больше), производства мяса и субпродуктов из домашней птицы увеличилось на 8,5 процента до 16 тысяч тонн. Молока произведено 25,5 тысячи тонн (рост на 1,7 процента), хлеба – 31,6 тысячи тонн (минус 11,6 процента), кондитерских изделий – 2,2 тысячи тонн (плюс 1,1 процента). Выпуск спиртных напитков увеличился на 3,4 процента. Пива произвели на 13 процентов больше, минеральной воды – на 7,5 процента меньше (80 миллионов полулитров).

Производство спецодежды увеличилось на 14 процентов до 165,7 тысячи штук, обуви выпустили на 16 процента меньше, нетканых материалов – на 5,6 процента меньше.

Электроэнергии произведено на 2,5 процента меньше – 9 миллиардов кВт*ч, теплоэнергии – на 0,7 процента больше (16,7 миллиона Гкал).

*** Индекс промпроизводства по итогам 2011 года составил 104,3 процента. В 2012 году рост был 2 процента, в 2013 году – 2,1 процента. В 2014 году показатель был рекордно низким – 0,5 процента. В 2015-м рост составил 1,6 процента.

Фото с сайта rkomi.ru