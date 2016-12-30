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Пятница, 30 декабря 2016, 16:26
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16:26
Где в Коми можно полюбоваться салютом в новогоднюю ночь

В Ухте и Печоре фейерверки запланированы в дневное время, а в Выльгорте – на 5 января 2017 года.

Перечень населенных пунктов и адресов площадок предоставлен МЧС по Коми.

Населенный пункт

Место и время проведения

Вуктыл

Городская площадь - с 00:45 до 01:00

Емва

(Княжпогостский район)

Стадион школы №1 - с 02:00 до 02:10

Синдор

(Княжпогостский район)

Площадь у спорткомплекса - с 01:30 до 02:30 мин.

Воркута

Центральная площадь - с 01:00 до 02:00

Сосногорск

5 микрорайон, Сквер железнодорожников

Усинск

Площадь имени А.М. Босовой, улица Ленина, д.21 - с 00:30 до 01:00

Койгородок

Площадь у центра культуры - с 01:00 до 02:00

Троицко-Печорск

Территория озера, квартал Южный - с 01:20 до 01:45.

Усть-Кулом

Территория напротив Дома культуры, улица Советская 35 - с 22:00 до 23:00.

Ухта

4-й микрорайон - с 16:15 до 16:30

Ярега (Ухтинский район)

футбольное поле на территории спорткомплекса «Шахтер», улица Советская, 29а - в 01:00

Ижма

Берег реки Ижмы (местный парк) - с 01:00 до 01:30

Корткерос

Местный стадион - с 01:00 до 01:30

 

Печора

Советская площадь - с 16:00 до 17:00

Сыктывкар

Правый берег реки Сысолы - Заречье - с 01:30 до 01:40

Эжва

Парковая зона по улице Славы - с 02:00 до 02:10

Усогорск

(Удорский район)

Центральная площадь - с 01:10 до 02:00

Кослан

(Удорский район)

Площадь у Дома культуры - с 23:30 до 01:00

Выльгорт (Сыктывдинский район)

Площадка по улице Д.Каликовой (в районе дома 57, вблизи уличной сцены) – 5 января 2017 года - с 15:00 до 15:30

Микунь

Городской стадион – в 01:00

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкарУхтаПечораУсинскВуктыл
Развлечения
Социум
Новый годсалютпраздник
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Комментарии

пиротеху
30.12.2016 - 17:22
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не запорите салюты как в Сыке на прошлый новый год было

Инта
30.12.2016 - 18:44
+1
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-1
-1
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А Инту без салюта оставили?

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Людмила:
возведение данного объекта это хорошо, но их все равно мало в г. Сыктывкаре все два, простите но это смешно, и каждое схожее событие сопровождается такими громкими речами, что хочется плакать и оглядываясь назад, когда не болела голова и поиграть и покататься было где.
30.12.2016 - 20:42
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30.12.2016 - 20:01
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Инта:
А Инту без салюта оставили?
30.12.2016 - 18:44
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Страно:
Не менее 20 лет через тариф собирали с потребителей деньги и на амортизацию и на ремонты. А теперь говорят денег нет. Куда же они ушли? А?
30.12.2016 - 18:03
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пиротеху:
не запорите салюты как в Сыке на прошлый новый год было
30.12.2016 - 17:22
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