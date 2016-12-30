16:26 Где в Коми можно полюбоваться салютом в новогоднюю ночь

В Ухте и Печоре фейерверки запланированы в дневное время, а в Выльгорте – на 5 января 2017 года. Перечень населенных пунктов и адресов площадок предоставлен МЧС по Коми. Населенный пункт Место и время проведения Вуктыл Городская площадь - с 00:45 до 01:00 Емва (Княжпогостский район) Стадион школы №1 - с 02:00 до 02:10 Синдор (Княжпогостский район) Площадь у спорткомплекса - с 01:30 до 02:30 мин. Воркута Центральная площадь - с 01:00 до 02:00 Сосногорск 5 микрорайон, Сквер железнодорожников Усинск Площадь имени А.М. Босовой, улица Ленина, д.21 - с 00:30 до 01:00 Койгородок Площадь у центра культуры - с 01:00 до 02:00 Троицко-Печорск Территория озера, квартал Южный - с 01:20 до 01:45. Усть-Кулом Территория напротив Дома культуры, улица Советская 35 - с 22:00 до 23:00. Ухта 4-й микрорайон - с 16:15 до 16:30 Ярега (Ухтинский район) футбольное поле на территории спорткомплекса «Шахтер», улица Советская, 29а - в 01:00 Ижма Берег реки Ижмы (местный парк) - с 01:00 до 01:30 Корткерос Местный стадион - с 01:00 до 01:30 Печора Советская площадь - с 16:00 до 17:00 Сыктывкар Правый берег реки Сысолы - Заречье - с 01:30 до 01:40 Эжва Парковая зона по улице Славы - с 02:00 до 02:10 Усогорск (Удорский район) Центральная площадь - с 01:10 до 02:00 Кослан (Удорский район) Площадь у Дома культуры - с 23:30 до 01:00 Выльгорт (Сыктывдинский район) Площадка по улице Д.Каликовой (в районе дома 57, вблизи уличной сцены) – 5 января 2017 года - с 15:00 до 15:30 Микунь Городской стадион – в 01:00 Фото Владилена Олофинского «КомиОнлайн» Версия для печати КомиСыктывкарУхтаПечораУсинскВуктыл Развлечения Социум Новый годсалютпраздник Поделиться:

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