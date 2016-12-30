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16:26 Где в Коми можно полюбоваться салютом в новогоднюю ночь
В Ухте и Печоре фейерверки запланированы в дневное время, а в Выльгорте – на 5 января 2017 года.
Перечень населенных пунктов и адресов площадок предоставлен МЧС по Коми.
|
Населенный пункт
|
Место и время проведения
|
Вуктыл
|
Городская площадь - с 00:45 до 01:00
|
Емва
(Княжпогостский район)
|
Стадион школы №1 - с 02:00 до 02:10
|
Синдор
(Княжпогостский район)
|
Площадь у спорткомплекса - с 01:30 до 02:30 мин.
|
Воркута
|
Центральная площадь - с 01:00 до 02:00
|
Сосногорск
|
5 микрорайон, Сквер железнодорожников
|
Усинск
|
Площадь имени А.М. Босовой, улица Ленина, д.21 - с 00:30 до 01:00
|
Койгородок
|
Площадь у центра культуры - с 01:00 до 02:00
|
Троицко-Печорск
|
Территория озера, квартал Южный - с 01:20 до 01:45.
|
Усть-Кулом
|
Территория напротив Дома культуры, улица Советская 35 - с 22:00 до 23:00.
|
Ухта
|
4-й микрорайон - с 16:15 до 16:30
|
Ярега (Ухтинский район)
|
футбольное поле на территории спорткомплекса «Шахтер», улица Советская, 29а - в 01:00
|
Ижма
|
Берег реки Ижмы (местный парк) - с 01:00 до 01:30
|
Корткерос
|
Местный стадион - с 01:00 до 01:30
|
Печора
|
Советская площадь - с 16:00 до 17:00
|
Сыктывкар
|
Правый берег реки Сысолы - Заречье - с 01:30 до 01:40
|
Эжва
|
Парковая зона по улице Славы - с 02:00 до 02:10
|
Усогорск
(Удорский район)
|
Центральная площадь - с 01:10 до 02:00
|
Кослан
(Удорский район)
|
Площадь у Дома культуры - с 23:30 до 01:00
|
Выльгорт (Сыктывдинский район)
|
Площадка по улице Д.Каликовой (в районе дома 57, вблизи уличной сцены) – 5 января 2017 года - с 15:00 до 15:30
|
Микунь
|
Городской стадион – в 01:00
Фото Владилена Олофинского
Поздравления
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Комментарии
не запорите салюты как в Сыке на прошлый новый год было
А Инту без салюта оставили?
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