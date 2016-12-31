Астрологи советуют встретить 2017 год в новой одежде и поставить на стол блюда с рисом или пшеницей

Как сообщила «КомиОнлайну» специалист центра народной медицины и парапсихологии «Сергали» Галина Мясникова, по восточному календарю 2017-й – год стихии Огня. Полноправным хозяином его станет Огненный Петух. При гармоничном течении жизненных обстоятельств огонь – это тепло, свет и уют в доме. Но в 2017 году стихия огня может показать себя с такой динамичной стороны, что люди не смогут успевать за быстротой развития событий. Да и Огненный Петух подстегнет многих стать более активными, добиваясь своей цели. Перемены ожидают всех как в личных, так и в общественных отношениях. В экономической сфере сторонниками созидательных идей выступят самые решительные и целеустремленные. Недоброжелательное влияние Марса может характеризоваться напряженностью отношений во всех областях. В год Огненного Петуха нужно быть более конкретными и уверенными в своих поступках, правильно мыслить и формировать желания.

Как встретить Новый год

Если хотите, чтобы новый год удался, рассчитайтесь до 1 января с материальными и моральными долгами. Сделайте в доме генеральную уборку. Выбросьте все ненужные вещи. В год Огненного Петуха украсьте дом в яркие цвета – огненно-красный, оранжевый, золотой, зеленый и синий. Для привлечения достатка купите новую метлу, повяжите на нее красный бант и поставьте перевернутой в любой угол дома. Можно «спрятать» денежные купюры по дому, а на утро их собрать и потратить. Но самое главное – встречать и отмечать этот праздник с чистыми и светлыми мыслями.

Что надеть

Новый год надо встречать во всем новом. Это должна быть одежда, которую вы ни разу не надевали. Цвет одежды определяется стихией огня. Это красный, оранжевый, малиновый, рубиновый, рыжий, золотой. Также подойдут синий и зеленый цвета, но обязательно с яркими аксессуарами. При выборе одежды постарайтесь избежать пассивных или же, наоборот, очень эксцентричных композиций. Основной акцент сделайте на ухоженный внешний вид, безупречный маникюр и правильно подобранные украшения.

Что поставить на стол

Красному Петуху поставьте на новогодний стол блюда, которые содержат рис или пшеницу. Эти продукты являются символом достатка и непременно понравятся хозяину года. Новогодняя ночь, как правило, самая длинная. Поэтому каждая хозяйка старается продумать заранее рецепты блюд, которые были бы не только удивительными, но и вкусными. На покрытый разноцветной скатертью стол нужно поставить салаты, нарезки свежих овощей и фрукты. И чем больше их будет, тем аппетитнее станет ваш стол. Желательно отказаться от птичьего мяса, заменив его рыбой, говядиной или свининой. Украсьте яства ярким красным и желтым болгарским перцем и зеленью. Можно поставить блюдо с «огненными» мандаринами или апельсинами.

Астрологический прогноз по стихиям на 2017 год

Вода: Рак, Скорпион, Рыбы

Звезды обещают Ракам уравновешенность и духовное очищение. Здоровье серьезно не подведет. Надежные друзья или люди, чья поддержка необходима в трудную минуту, будут рядом.

У большинства Скорпионов может измениться внутренний мир, представление о себе и о других людях. Чтобы не пользоваться «жалом», подходите философски к событиям: «Все проходит и это пройдет». А после дня рождения начнется новый биологический год и можно ждать самых интересных и удачных периодов.

Начало года может повергнуть Рыб в легкий шок, но уже к весне все уляжется и вам начнет сопутствовать удача. К лету могут быть удачными вложения в недвижимость, укрепление семейных связей, захочется перемен, появится возможность сделать в доме ремонт или приобрести отличный предмет для домашнего уюта.

Воздух: Близнецы, Весы, Водолеи

Близнецы для Красного Петуха окажутся самыми приятными и задушевными представителями из знаков зодиака. Докажите хозяину года как вы артистичны, убедительны в общении с окружающими и насколько смело беретесь даже за те дела, о которых имеете расплывчатое представление.

Весы будут открыты происходящим переменам. Кто-то даже захочет принять активное участие и попробовать свои силы в общественной или политической сфере. Попав в круговорот любых событий, главное удержаться на гребне волны, не потеряв равновесие. Однако все плохие события успокоятся, и вас ждет новый творческий подъем, но в суете событий не забывайте о себе и своем здоровье.

Водолеям в предстоящем году придется много общаться, расширять культурные связи, поднимать образовательный уровень. В разговорах проявляйте терпение и сдержанность и уже в июле-августе будете принимать заслуженное признание и материальное поощрение.

Огонь: Овен, Лев, Стрелец

В целом год будет интенсивным, но в тоже время обозначен возрастанием деловой и творческой активности. Решительно действуйте во всем и не выпускайте инициативу из рук. Чтобы наступающий год прошел успешнее, Овнам рекомендуется начинать с избавления от неправильного мышления и вредных привычек.

В новом году Львы захотят изменить все вокруг себя. Проявить решимость и избавиться от назойливых почитателей или «лжедрузей», которые будут мешать продуктивной деятельности. Такой темп к концу года, возможно, слегка пошатнет ваше здоровье и потребует отдыха. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу и уделите внимание себе любимому.

Многим Стрельцам наступающий год сулит неожиданные перспективы в плане карьеры. Однако для успешной деятельности и благополучия семейного очага Петух потребует от вас осторожности и целомудрия. Просто открытость Стрельцов будет магнетически действовать на партнеров противоположного пола, что как следствие может негативно отразится на состоянии здоровья и планах.

Земля: Телец, Дева, Козерог

В 2017 году Тельцам повезет. Все задуманное может воплотиться в жизнь. Уже в феврале вам может поступить выгодное и заманчивое предложение по службе. Интуиция подскажет, как поступать и в конце года ожидайте дорогого подарка судьбы.

Девы проявят способности на новом уровне. Фортуна к вам благосклонна, не упустите свой счастливый шанс. В сентябре-октябре желательно хорошо отдохнуть перед очередным творческим этапом, чтобы ощутить в полной мере эмоциональный подъем и реализовать приятные семейные планы.

Козероги ждут 2017 год с нетерпением. Все планы вынашивались в високосном году Обезьяны, и Огненный Петух обязательно должен исполнить или хотя бы удачно завершить эти проекты. Однако в своих желаниях Козероги должны идти рука об руку с законом, иначе через год возможны серьезные проблемы, и многое нажитое «непосильным трудом» может быть утрачено.

Фото Владилена Олофинского