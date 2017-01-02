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Понедельник, 02 января 2017, 13:34
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Тест на знание гербов городов и районов Коми. Часть II

Проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в местной геральдике.

 

 

Тест на знание гербов городов и районов Коми. Часть I

Проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в местной геральдике.

Тест для любителей пошуметь и их соседей

Проверьте, соотносится ли ваша нескучная жизнь с новым законом о тишине.

Насколько хорошо вы ориентируетесь в финансах Коми

Бюджет, налоги, госдолг – об этом наш тест.

 

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Комментарии

Студент
03.01.2017 - 04:09
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а я ничего не угадал и не парюсь, я хочу уехать из Коми и мне ничего не хочется знать об этом забытом крае...

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Последние комментарии

Студент:
а я ничего не угадал и не парюсь, я хочу уехать из Коми и мне ничего не хочется знать об этом забытом крае...
03.01.2017 - 04:09
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петушок:
Начался мой год! Огнем будет гореть всё! Будьте осторожны человеки!
03.01.2017 - 04:06
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шемали:
а что теперь делать трансексуалам которые пьют гармоны?? кошмар!!!! Друзья-Парни превращаются в девочек, наращивают грудь и бедра, покупают в аптеках все нужное и теперь им не дадут!! они с ума сойдут!!!
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