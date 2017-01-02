Понедельник, 02 января 2017, 13:34
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Тест на знание гербов городов и районов Коми. Часть II
Проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в местной геральдике.
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Тест на знание гербов городов и районов Коми. Часть I
Проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в местной геральдике.
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Тест для любителей пошуметь и их соседей
Проверьте, соотносится ли ваша нескучная жизнь с новым законом о тишине.
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Насколько хорошо вы ориентируетесь в финансах Коми
Бюджет, налоги, госдолг – об этом наш тест.
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Последние комментарии
Студент:
а я ничего не угадал и не парюсь, я хочу уехать из Коми и мне ничего не хочется знать об этом забытом крае...
03.01.2017 - 04:09
петушок:
Начался мой год! Огнем будет гореть всё! Будьте осторожны человеки!
03.01.2017 - 04:06
шемали:
а что теперь делать трансексуалам которые пьют гармоны?? кошмар!!!! Друзья-Парни превращаются в девочек, наращивают грудь и бедра, покупают в аптеках все нужное и теперь им не дадут!! они с ума сойдут!!!
03.01.2017 - 04:05
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02.01.2017 - 20:45
Комментарии
а я ничего не угадал и не парюсь, я хочу уехать из Коми и мне ничего не хочется знать об этом забытом крае...
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