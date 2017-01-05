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Четверг, 05 января 2017, 09:40
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09:40
Старшеклассники из Коми отправились на Кремлевскую елку

«ЛУКОЙЛ-Коми» организовал экскурсионную поездку для детей в Москву и Ярославль.

В благотворительном проекте «Каникулы с «ЛУКОЙЛом» в этом году участвуют 36 старшеклассников из шести муниципалитетов: Усинска, Печоры, Сосногорска, Ухты, Усть-Цилемского и Ижемского районов. Детей сопровождают профессиональные педагоги.

Старшеклассники два дня проведут в Москве, главным пунктом программы станет посещение праздничной Елки в Кремлевском дворце. Кроме того, запланированы экскурсия по столице и новогоднее шоу в «Москвариуме» с участием морских животных. В Ярославле школьники проведут три дня, где для них также организуют разнообразные экскурсии и новогоднее цирковое представление.

«До сих пор не верится, что еду в Москву. Никогда там не была, это для меня какая-то сказка!» – сказала 11-классница из усинского села Щельябож Люда Терентьева.

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В Коми проект реализуется с 2008 года. «ЛУКОЙЛ-Коми» организует поездки для одаренных школьников из региона: отличников учебы, победителей олимпиад и спортивных соревнований, активных общественников. В разные годы дети побывали в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Астрахани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Сочи, Перми, в Республике Беларусь.

За все время существования проекта уже состоялись 14 таких поездок, в которых приняли участие более 500 детей.

Фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»

«КомиОнлайн»
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Общество
Социум
ЛУКОЙЛ-Коми
экскурсияпутешествияДети
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