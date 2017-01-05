Январь в Коми будет морознее обычного

Как сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми, в январе, как и в декабре, средняя температура, по предварительным расчетам, окажется ниже климатической нормы в большинстве районов на 2-4 градуса. Месячное количество осадков предполагается близким к средним многолетним значениям.

В течение месяца погодные условия будут неустойчивыми. Самой морозной будет первая декада месяца. До 8 января в большинстве районов минимальная температура воздуха будет составлять минус 35-42 градуса, местами до минус 44-49 градусов. И только в последние дни декады под натиском североатлантического циклона морозы будут отступать. По предварительным прогнозам, 9 января в западных районах, а 10 января и в восточных произойдет повышение температуры на 15-20 градусов.

Велика вероятность, что до конца месяца погодные условия попадут под влияние циклонов. Они будут приносить небольшие и умеренные снегопады, а также температурные перепады от холода к теплу и обратно. Предполагается, что в целом вторая и третья декада в южных районах окажутся теплыми, в северных – умеренно холодными. На юге в течение значительного периода преобладающая температура будет составлять минус 8-15 градусов, лишь в отдельные дни – минус 18-25, в северных – минус 19-27 градусов, кратковременно понижаться до минус 30-35 градусов.

Январь по средним многолетним значениям является самым холодным месяцем года. Его средняя температура воздуха распределяется от минус 14 градусов на крайнем юго-западе до минус 20 на крайнем северо-востоке. В холодные периоды минимальная температура воздуха может понижаться до минус 35-45 градусов, в исключительно суровые январи – до минус 45-53 градусов, в Печорском районе – до минус 55-57 градусов.

Максимальная температура воздуха по многолетним данным составляет от нуля до минус 4 градусов, в отдельные теплые январи, при значительном потеплении, может повышаться до плюс 1-4 градусов.

В среднем в течение месяца отмечается 20-22 дня с осадками. Месячная сумма осадков по республике колеблется от 24 до 38 миллиметров, в районах Предуралья - от 39 до 49 миллиметров.

Фото Игоря Соколова