«ЛУКОЙЛ» свозил школьников из Коми на экскурсию в сказку

Первые два дня старшеклассники и их сопровождающие провели в Москве. Профессиональные гиды провели для них обзорные экскурсии по исторической части города (учитывая морозы, передвигались больше в теплом туристическом автобусе, чем пешком). В первый же день 36 наших юных земляков увидели грандиозное представление в Кремлевском дворце, сообщает пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Коми».

«Это самое яркое воспоминание для меня: на кремлевской елке, наверно, каждый мечтает побывать!» - поделилась после поездки усинка Александра Дерикошма.

Главным пунктом второго дня в Москве стало посещение «Москвариума» - крупнейшего в России центра океанографии и морской биологии. Здесь школьники увидели красочное новогоднее шоу: катающихся стоя на белухах дрессировщиков, передвигающихся фирменной джексоновской «лунной походкой» моржей, выпрыгивающих из воды касаток, парящих над зрительным залом гимнасток-«русалок».

Два дня в Москве особенно впечатлили 11-классницу из Усть-Цильмы Наташу Федотову – девушку разносторонне развитую, серьезную и целеустремленную. Достаточно сказать, что в своем районе она показала лучшие результаты сразу в нескольких учебных дисциплинах: право, обществознание, история и биология. Теперь она готовится представлять свой муниципалитет сразу в нескольких олимпиадах.

«В октябре мне давали путевку в Артек, но я отказалась: очень занята учебой. А в этот раз с удовольствием согласилась, потому что в Москве раньше никогда не была, а за несколько дней на каникулах увидела очень многое», - рассказала Наташа.

Старинный город Ярославль встретил юных северян белоснежной громадой Успенского собора, историко-архитектурным музеем-заповедником в бывшем Спасо-Преображенском монастыре. Кроме обзорной экскурсии по городу, ребята попали в цирк на новогоднее представление под руководством заслуженного артиста России Анатолия Сокола, на экскурсии в резиденцию государыни Масленицы и в музей «Музыка и время», посетили мастер-класс по изготовлению и росписи имбирного пряника.

«Замечательная организация поездки, насыщенная программа: все в лучших лукойловских традициях!» – от имени участников поездки подвела итоги вояжа Ирина Виряльченкова, сопровождавшая усинских школьников.

В республике проект «Каникулы с ЛУКОЙЛом» реализуется с 2008 года. «ЛУКОЙЛ-Коми» организует поездки для одаренных школьников из нашего региона: отличников учебы, победителей олимпиад и спортивных соревнований, активных общественников. В пути детей сопровождают профессиональные педагоги и медработники. В прежние годы юные жители Коми побывали в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Астрахани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Сочи, Перми, в Республике Беларусь.

За все время существования проекта состоялись уже 15 таких поездок, в которых приняли участие более 550 детей.

Фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»