Региональное руководство протестируют на медийную устойчивость

Как пишет «Коммерсант», в конце декабря в Москве состоялся большой семинар для региональных вице-премьеров, отвечающих за внутреннюю политику. Как рассказали позже участники семинара, на нем им были даны четкие вводные относительно грядущей президентской кампании. Кроме того, большое внимание было уделено текущей повестке.

Так, новый руководитель администрации президента Сергей Кириенко подчеркнул важность «четко выстроенной системы обратной связи с гражданами на местах», то есть в администрации дали понять, что региональная внутренняя политика больше не будет отдаваться исключительно на откуп местным элитам.

С.Кириенко считает, что местные чиновники «не должны чувствовать себя в безопасности», так как подобное «создает иллюзию безнаказанности». Будучи последователем российского философа Георгия Щедровицкого С.Кириенко – технократ до мозга костей. И потому, управляя российской внутренней политикой, он крайне заинтересован в создании своего рода системы сдержек и противовесов не только в федеральных, но и в региональных масштабах. «Для нынешнего руководства администрации президента важно, чтобы ни один региональный чиновник не был настолько силен, чтобы составить ей конкуренцию при формировании внутриполитической повестки, – считает один из опрошенных нами экспертов, – с этой целью в регионах представители Кириенко стараются сформировать и поддерживать умеренную оппозицию местной элите».

Так, уже сейчас в некоторых субъектах появились специальные медийные проекты, чья основная задача – мониторинг общественного мнения и периодическое «покусывание» местной элиты. «Такие проекты будут появляться по всей России, особенно с приближением крупных выборов, – рассказал эксперт. – Кириенко – отличный стратег и от того, как эффективно и правильно будет реагировать местная элита на возникающие вызовы, будет зависеть ее политическая судьба».

В число пилотных регионов, которые проходят медийную «обкатку» администрации президента, попала и Коми. Здесь после Нового года появился весьма любопытный медийный проект – канал «Комизять» в Telegram.

С помощью этой социальной сети администрация президента планирует начать проверку команды главы республики Сергея Гапликова на медийную устойчивость и способность нынешнего регионального руководства вести эффективную работу в условиях нарастающего экономического кризиса.

Фото с сайта rkomi.ru