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Четверг, 12 января 2017, 17:45
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Экс-директора водоканала Сосногорска подозревают в незаконном получении почти миллиона рублей

У него не было необходимого стажа для назначения выходного пособия.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа Коми, прокуратура Сосногорска признала законность возбуждения уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ОАО «Водоканал» Валерия Соболева. Полиция подозревает его в крупной растрате, совершенной с использованием служебного положения.

По версии следствия, В.Соболев 15 июля 2015 года, в день своего увольнения с указанной должности, воспользовался пунктом коллективного договора «Водоканал» и подписал приказ о выплате себе выходного пособия в сумме 950 тысяч 400 рублей. При этом по договору на единовременную выплату в размере 20 окладов мог рассчитывать только тот, кто имеет стаж работы на предприятии более 20 лет. В.Соболев, уверены следователи, знал, что 20-летнего стажа работы в «Водоканале» у него не имеется.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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КомиСосногорск
Криминал
Пресс-релизы
растратауголовное дело
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