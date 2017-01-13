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Пятница, 13 января 2017, 16:46
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Обливший пивом сотрудницу ГИБДД автолюбитель из Визинги получил условный срок

Мужчина убегал от инспектора и плеснул пенным напитком в ее глаза.

Инцидент произошел 27 августа 2016 года на улице в селе Визинге Сысольского района. Инспекторы ДПС обнаружили автомобиль, 23-летний владелец которого незаконно передал управление знакомому, находившемуся в нетрезвом состоянии. Сотрудница ГИБДД попросила мужчину проследовать в патрульную машину для проведения административных процедур. Он вышел из автомобиля и побежал от нее. Во время погони женщина остановила убегавшего, схватив того за плечо, а он развернулся, плеснул ей в лицо пиво из бутылки и затем скрылся из вида.

В результате действий автовладельца инспектор ДПС районного отдела полиции испытала физическую боль и получила воспаление глаза. Через несколько дней нарушителя нашли и возбудили в отношении него дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Как сообщили «КомиОнлайну» в сысольском отделе следственного управления СК по Коми, районный суд признал подсудимого Евгения Томарова виновным в преступлении и вынес ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Также с осужденного, который свою вину не признал, взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей в пользу потерпевшей. Приговор вступил в законную силу.

По информации пресс-службы следственного управления СК по Коми, в Сыктывкаре суд вынес приговор 47-летней местной жительнице Ирине Поповой, которая признана виновной в оскорблении представителя власти и применении в отношении него насилия, не опасного для жизни и здоровья. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей в доход государства.

Установлено, что в июне 2016 года фигурантка с сыном и братом шли по улице Коммунистической. Родственники находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, в связи с чем к ним подошли патрулирующие сотрудники полиции и предложили проехать в дежурную часть для составления протоколов за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Недовольная этим нетрезвая женщина высказала в адрес одного из полицейских нецензурные оскорбительные выражения, нанесла ему удары по голове, телу и укусила его в плечо.   

Фото Владилена Олофинского

Владилен Олофинский
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КомиСысольский районВизинга
Общество
Социум
Полициянарушительпивоприговор
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Комментарии

Облизываюсь
13.01.2017 - 17:11
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кто бы меня пивком облил бы))) ммммм

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