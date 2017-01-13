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Пятница, 13 января 2017, 17:04
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В Усинске собрали деньги на подарки для детей, страдающих сахарным диабетом

Родители получили сертификаты на книги и детские товары.

Под Старый Новый год дети, страдающие сахарным диабетом, стали обладателями подарочных сертификатов, приобретенных на средства, собранные сотрудниками «РН – Северная нефть», дочернего общества НК «Роснефть». Благотворительную акцию «Тепло ваших сердец» седьмой год проводят молодые специалисты предприятия и сотрудники отделения реабилитации для лиц с ограниченными возможностями центра социальной защиты населения Усинска (центр «Берегиня»).

В течение месяца в офисах предприятия стоят ящики для сбора благотворительных средств на подарки детям, и каждый может пожертвовать приемлемую для себя сумму. «Сотрудники «РН – Северная нефть», как всегда, активно участвовали в акции, – рассказала председатель совета молодых специалистов «РН – Северная нефть» Алсу Валеева. – Мы признательны каждому, кто откликнулся и принял участие в этом благотворительном марафоне. Добрые сердца подарили ребятам настоящую сказку, упрочили веру в добро и сделали новогодние праздники особенными».

«Сегодня на учете в отделении реабилитации состоят 18 детей разного возраста, страдающих сахарным диабетом, – отметила заведующая отделением Марина Хуснуллина. – По понятным причинам традиционные сладкие подарки им противопоказаны, но без сюрприза оставить ребят тоже нельзя! На собранные в рамках акции средства приобретены сертификаты на получение товаров в книжных и магазинах детских товаров. Каждый малыш получит подарок по душе.

Родители смогут приобрести развивающие игры, наборы для творчества и развития мелкой моторики, книги, конструкторы, головоломки и пазлы, канцелярские товары и многое другое. Искренне признательна нашим добрым друзьям – сотрудникам «РН – Северная нефть» за многолетнее сотрудничество, за то, что поддерживают наши начинания, помогают в проведении мероприятий, за неравнодушие и отзывчивость.

Текст и фото пресс-службы «РН – Северная нефть»

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КомиУсинск
Общество
Социум
РН - Северная нефть
БлаготворительностьДети
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