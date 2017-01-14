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Суббота, 14 января 2017, 10:05
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На геопортале Коми появились школы, садики и центры занятости

На ресурсе размещена карта социальных объектов республики.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, наглядная схема социальной инфраструктуры республики разработана правительством региона, проект носит название «Социальный кластер «Ресурсное обеспечение 100-летия Коми» (РоСТОк). Карты объектов социальной сферы сформировал Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Коми.

На первом этапе проекта на геоинформационном портале размещена картографическая информация об уже имеющейся и создаваемой инфраструктуре для развития систем образования, культуры, спорта, социальных и молодежных инициатив, в том числе с участием компаний-партнеров. Данная информация получена в результате инвентаризации муниципальных и республиканских объектов во всех городах и районах.

На основании данных, предоставленных региональными министерством образования, науки и молодежной политики, министерством труда, занятости и социальной защиты и министерством культуры, туризма и архивного дела, на картах представлена информация о муниципальных и республиканских учреждениях среднего профессионального образования, общеобразовательных и дошкольных организациях, учреждениях социальной защиты и занятости, учреждениях культуры. Ранее на геопортале также была размещена информация об объектах здравоохранения, дающая наглядное представление о доступности медицинской помощи в Коми.

Кроме того, на геоинформационном портале создана интерактивная карта субъектов патриотического воспитания (военно-патриотических клубов и центров патриотического воспитания).

*** Геоинформационный портал Коми представляет собой комплекс картографических онлайн-сервисов, предоставляющий доступ пользователям к региональным ресурсам пространственных данных. Геопортал ориентирован на решение широкого комплекса отраслевых задач министерств и ведомств, информационное обеспечение основных направлений хозяйственной деятельности региона, создание общественно доступной коммуникативной среды по проблемам качества жизни и состояния окружающей среды. В Каталоге на сегодня содержится 393 ресурса.

«КомиОнлайн»
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