В Сосногорском районе отреставрировали святой источник

Новый облик обрел святой источник Воскресения Христова, который пользуется большим спросом не только у сосногорцев – за водой сюда приезжают из Ухты и других мест.

Здесь есть часовенка с иконами, купель, спуск к воде. Спустя годы постройки стали ветшать, именно поэтому в 2016 году православная религиозная организация прихода храма преподобного Серафима Саровского приняла решение выдвинуть проект на соискание грантовой поддержки. Идею восстановления сосногорского источника нефтяники поддержали: авторы идеи вошли в число победителей конкурса.

Проект предусматривал установку новых мостков под навесом, теперь ходить к источнику безопасно даже в гололед.

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» проводится в Коми и Ненецком автономном округе с 2005 года, за это время на поддержку более 150 инициатив выделено около 40 миллионов рублей. В прошлом году на конкурс поступили 102 заявки, из которых 36 признаны победителями в четырех номинациях: «Духовность и культура», «Экология», «Спорт» и «Энергия на благо человечества».

Текст и фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»