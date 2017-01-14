«Новая генерация» дома проиграла «Сибиряку»

Сыктывкарцы не смогли забить ни одного мяча.

Матч чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги между «Новой генерацией» и новосибирским «Сибиряком» состоялся 14 января в Сыктывкаре и закончился со счетом 0:1. Единственный мяч на шестой минуте забил Ильдар Нугуманов. Хозяева не смогли сравнять счет, даже выпуская на паркет пятого полевого игрока.

Что касается второй мини-футбольной команды из Коми, то «Ухта» 8 января проиграла дома «Тюмени» со счетом 6:7.

Следующие матчи чемпионата «Новая генерация» проведет на выезде 3 и 4 февраля с екатеринбургской «Синарой». «Ухта» дома сыграет с командой «Газпром-Югра« 15 января.

Фото пресс-службы »Новой генерации"