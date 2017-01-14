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«Новая генерация» дома проиграла «Сибиряку»
Сыктывкарцы не смогли забить ни одного мяча.
Матч чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги между «Новой генерацией» и новосибирским «Сибиряком» состоялся 14 января в Сыктывкаре и закончился со счетом 0:1. Единственный мяч на шестой минуте забил Ильдар Нугуманов. Хозяева не смогли сравнять счет, даже выпуская на паркет пятого полевого игрока.
Что касается второй мини-футбольной команды из Коми, то «Ухта» 8 января проиграла дома «Тюмени» со счетом 6:7.
Следующие матчи чемпионата «Новая генерация» проведет на выезде 3 и 4 февраля с екатеринбургской «Синарой». «Ухта» дома сыграет с командой «Газпром-Югра« 15 января.
Фото пресс-службы »Новой генерации"
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Комментарии
Евгений Куксевич, главный тренер ПМФК «Сибиряк»
- В первую очередь хотелось бы поздравить этот гостеприимный город с Новым годом, с началом матчей чемпионата в этом году. Что касается игры, то все было предсказуемо, прогнозируемо. Нам не удалось восстановиться после тяжелых игр. Соперник – отдохнул, хорошо подготовился к игре, был мобилен, быстр, переигрывал нас. Тем ценнее эта победа, которая добыта на зубах, на морально-волевых качествах футболистов, которые терпели, пластались. И, конечно же, хотелось отметить Николая Балашова, который сегодня выдал великолепный матч и выручил нашу команду. Большая заслуга его в этой победе. Три очка – это очень важно. Сейчас будет перерыв в чемпионате, мы восстановимся и будем и дальше демонстрировать наш футбол. Благодарю ребят и наш клуб за эту победу!
Николай Балашов, вратарь ПМФК «Сибиряк»
- Начали матч нормально, играли на равных. Удалось забить нам. Дальше опять была равная игра, то у нас контратаки, то у соперника. Борьба была равная, просто «Генерации» не удалось реализовать свои моменты.
- Со стороны могло показаться, что «Сибиряк» после забитого мяча целенаправленно отдал инициативу сопернику, играя от обороны. Такая была установка?
- Нет, плана такого на игру точно не было. У нас три матча за неделю, усталость накопилась. Тяжело было играть.
Валерий Белецкий, директор ФК «Новая генерация»
- Присоединяюсь к поздравлениям с Новым годом, поздравляю жителей всей страны и, конечно, наших преданных болельщиков. «Сибиряк» для нас неудобный соперник. Вспомните первый круг, когда мы вели в Новосибирске 6:2, и умудрились пять голов пропустить и проиграли 6:7. Сегодня весь матч проходил под нашу диктовку. Команда была мобилизована и настроена на максимум. Мы жаждали взять реванш. С уважением относимся к «Сибиряку», эта команда регулярно становится призером чемпионата, это говорит о ее классе. Игру хочу занести в актив. Все получалось за исключением завершающей стадии атаки, последней точки. Игру соперника мы изучали, были готовы к ней, но нет у нас в составе исполнителя, который поставил бы точку в атаке. Сегодня результат не в нашу пользу, но по качеству мы выдали очень содержательный матч. Соперника поздравляю с победой, «Сибиряк» будет биться за призовые места. А мы не опускаем руки, и будем биться за попадание в плей-офф.
Павел Соколов, игрок ФК «Новая генерация»
- Павел, сложно комментировать такие игры. Команда провела хороший матч, соперника переигрывала. Но в итоге потерпела обидное поражение с минимальным счетом, которое явно не заслуживала…
- Да, согласен с тобой полностью. Играли с очень мастеровитой командой, смотрелись очень неплохо. Провели хороший матч по содержанию, моменты создавали. Но, мало было голевых моментов, мало били по воротам. Одна ошибка, один удар, один гол решил исход матча.
Сегодня ухтинские футболисты на своем паркете уступили одному из грандов российского мини-футбола, клубу «Газпром-Югра» в поединке 13-го тура Суперлиги. Встреча завершилась с минимальным преимуществом коллектива из Югорска - 1:2.
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