Иван Голубков из Коми одержал победу на чемпионате России по лыжным гонкам и биатлону

Как сообщает пресс-служба Минспорта Коми, в подмосковном Пересвете 16 января стартовали чемпионат и первенство России по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В них принимают участие четыре спортсмена из республики: Мария Иовлева, Иван Голубков, Роман Соловьев и Дмитрий Дуркин. Их сопровождают тренеры-преподаватели Александра Белоголова и Татьяна Линдт.

Как рассказала Т.Линдт, в спринте И.Голубков одержал уверенную победу среди мужчин, а ухтинец Д.Дуркин стал восьмым. «Мария Иовлева из-за обидного падения на последнем вираже заняла пятое место у женщин», – добавила она.

Лыжники Д.Голубков и М.Иовлева в числе других стали лучшими спортсменами Коми по адаптивным видам спорта в 2016 году.

Фото Т.Линдт