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Понедельник, 16 января 2017, 14:47
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Ювелирная работа: сотрудницу ломбарда в Ухте подозревают в присвоении 1,4 миллиона рублей

Заработать ей удалось на фиктивных квитанциях и разнице от оценки изделия с камнем и без него.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, установлено, что с сентября 2015 по конец ноября 2016 года 30-летняя сотрудница одного из ломбардов в Ухте, подговорив своих близких и знакомых, выписывала фиктивные квитанции на получение от них ювелирных изделий. А принимая украшения от других клиентов ломбарда, женщина сознательно завышала их оценочную стоимость.

Так, она взвешивала изделия вместе с инкрустированными в них камнями, тогда как этого делать не следует. Разницу между весом изделия с камнем и без него ухтинка брала себе. Клиенты же, не понимая всей тонкости процедуры, ставили в выдаваемых квитанциях свои подписи и уходили. В результате за 15 месяцев подозреваемая обманула своего работодателя более, чем на 1 миллион 395 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Ухтинка дала признательные показания и вернула часть присвоенных денежных средств. Остальное обещала возместить в кратчайшие сроки.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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КомиУхта
Криминал
Социум
ломбардукрашениярастрата
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Абзац:
Эти недоразвитые общественники скоро Ухту в Чибью предложат переименовать.
16.01.2017 - 23:31
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SeigursTWICA:
Для новичка своими силами уложить в голове по полчкам, что и как сейчас происходит в текущей ситуации подвижения в интернете практически нереально. Даже если раньше вы уже что-то умели, и с тех пор минуло несколько лет, вы удивитесь, но это может причинить вашему ресурсу вред.
16.01.2017 - 23:26
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неравнодушный :
Когда качество перевоза пассажиров будет соответствовать достойному уровню???автобусы ездят как попало, нет расписания и большинство его не придерживается. Автобусы грязные, в них курят сами же водители и кондуктора.
16.01.2017 - 23:01
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EugeneVew:
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16.01.2017 - 22:41
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ГПУ Ф.Э. Дзерж.:
Это явно сговор, если на СТО за обслуживание задирают цены, то этих товарищей надо отправить на "отдых" пусть пососут лапку, так-же можно свое СТО открыть, будет практичнее, а если что надо народу действительно пешком месячишко побегать, потом пусть думают как клиентов разводить на бабки.
16.01.2017 - 22:32
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