Ювелирная работа: сотрудницу ломбарда в Ухте подозревают в присвоении 1,4 миллиона рублей

Заработать ей удалось на фиктивных квитанциях и разнице от оценки изделия с камнем и без него.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, установлено, что с сентября 2015 по конец ноября 2016 года 30-летняя сотрудница одного из ломбардов в Ухте, подговорив своих близких и знакомых, выписывала фиктивные квитанции на получение от них ювелирных изделий. А принимая украшения от других клиентов ломбарда, женщина сознательно завышала их оценочную стоимость.

Так, она взвешивала изделия вместе с инкрустированными в них камнями, тогда как этого делать не следует. Разницу между весом изделия с камнем и без него ухтинка брала себе. Клиенты же, не понимая всей тонкости процедуры, ставили в выдаваемых квитанциях свои подписи и уходили. В результате за 15 месяцев подозреваемая обманула своего работодателя более, чем на 1 миллион 395 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Ухтинка дала признательные показания и вернула часть присвоенных денежных средств. Остальное обещала возместить в кратчайшие сроки.

Фото Владилена Олофинского