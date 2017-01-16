Качество питания в школах менее всего удовлетворяет жителей Усть-Куломского района

Совещание в режиме видеоконференции по вопросу организации питания в школах состоялось 13 января в Сыктывкаре. Как рассказала начальник отдела общего образования Минобрнауки Коми Татьяна Казакова, охват питанием в дневных общеобразовательных организациях республики по состоянию на 1 января 2017 года составляет 94 процента. Наибольший охват (90 и более процентов) имеется в 17 муниципалитетах. Снижение (менее 90 процентов) наблюдается в Ухте, Сосногорске, Вуктыле, Троицко-Печорском районе. Самый низкий охват питанием – менее 80 процентов – в школах Сыктывкара, Сосногорска, Усинска сообщается на сайте ведомства.

В Коми проводится системный мониторинг качества предоставления питания в школах. По результатам последнего мониторинга в 16 муниципалитетах уровень удовлетворенности качеством предоставления питания школьников составил выше 80 процентов. Однако есть снижения в Ухте и Койгородском районе. Низкий уровень удовлетворенности (менее 60 процентов) представлен в одном районе – Усть-Куломском.

По словам Т.Казаковой, участники опроса отмечали скудный ассортимент и низкое качество продукции, очередь у линии раздачи еды, остывшие блюда, отсутствие в меню витаминных блюд.

Заместитель председателя правительства - министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова рекомендовала руководителям муниципальных органов управления образованием внимательно изучить результаты опроса и принять все меры по решению проблемы. По ее мнению, постоянный контроль в этом вопросе должен быть и со стороны родителей. «Даже при скромном финансировании, там, где люди понимают и ответственно относятся к работе, как правило, в мониторингах отражаются хорошие результаты», – отметила Н.Михальченкова. По ее данным, есть примеры по республике, когда безответственность персонала, при том, что созданы необходимые условия для организации питания (например, современное оборудование), приводит к тому, что школьники употребляют некачественную пищу.

Фото пресс-службы главы Коми