В Сыктывкаре более 150 автомобилей попали в реестр брошенных

На общегородской планерке 17 января исполняющий обязанности руководителя управления ЖКХ Сыктывкара Александр Гонтарь рассказал, что городовые составили реестр брошенных разукомплектованных машин.

«Сейчас в списке около 150 брошенных автомобилей. Владельцы добровольно утилизировали 50 машин, принудительно отправлено на стоянку около 20 транспортных средств», - отметил он.

Напомним, в июле городовые насчитали 95 оставленных без присмотра и разобранных машин.

«Кроме того, городовые работают по обращениям сыктывкарцев: в 2016 году они рассмотрели больше двух тысяч письменных и около 1,7 тысячи устных обращений, - рассказал А.Гонтарь. - За год благодаря городовым мы устранили 31 несанкционированную свалку. В этом году планируем ликвидировать еще 15 (или больше, если такие вскроются весной)».

Также городовые совершают обходы прикрепленных за ними территорий – по одной за каждым из семи специалистов. Так, в прошлом году они провели более 1300 осмотров и рассмотрели более 3700 обращений граждан. Чаще всего нарушения, которые обнаруживают сотрудники мэрии, связаны с содержанием придомовых территорий и контейнерных площадок, очисткой крыш от наледи, некачественным предоставлением коммунальных услуг. «С начала года они уже провели 14 осмотров», - добавил А.Гонтарь.

Фото Дмитрия Самойлова