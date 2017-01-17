КомиОнлайн

Новости

Вторник, 17 января 2017, 15:22
  • 731
  • 0
  • 1

15:22
В Сыктывкаре более 150 автомобилей попали в реестр брошенных

Жители города предпочитают добровольно убирать автохлам за собой.

На общегородской планерке 17 января исполняющий обязанности руководителя управления ЖКХ Сыктывкара Александр Гонтарь рассказал, что городовые составили реестр брошенных разукомплектованных машин.

«Сейчас в списке около 150 брошенных автомобилей. Владельцы добровольно утилизировали 50 машин, принудительно отправлено на стоянку около 20 транспортных средств», - отметил он.

Напомним, в июле городовые насчитали 95 оставленных без присмотра и разобранных машин.

«Кроме того, городовые работают по обращениям сыктывкарцев: в 2016 году они рассмотрели больше двух тысяч письменных и около 1,7 тысячи устных обращений, - рассказал А.Гонтарь. - За год благодаря городовым мы устранили 31 несанкционированную свалку. В этом году планируем ликвидировать еще 15 (или больше, если такие вскроются весной)».

Также городовые совершают обходы прикрепленных за ними территорий – по одной за каждым из семи специалистов. Так, в прошлом году они провели более 1300 осмотров и рассмотрели более 3700 обращений граждан. Чаще всего нарушения, которые обнаруживают сотрудники мэрии, связаны с содержанием придомовых территорий и контейнерных площадок, очисткой крыш от наледи, некачественным предоставлением коммунальных услуг. «С начала года они уже провели 14 осмотров», - добавил А.Гонтарь.

Фото Дмитрия Самойлова

Елена Кабакова
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкар
Общество
Социум
автохламсвалкиблагоустройство
Материалы по теме
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Январь 2017
 
Реклама

Последние комментарии

Алексей:
ХОТЯ МОГУ ОШИБАТЬСЯ .СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СЕМЬЕ.
17.01.2017 - 17:00
Перейти к новости
Алексей:
АГА В 00 ЧАСОВ ПОД СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД .КАКОЙ ТРЕЗВЫЙ ПОЕДЕТ КАТАТЬСЯ?
17.01.2017 - 16:40
Перейти к новости
пассажир:
должность кондуктора упростить, как во многих городах России
17.01.2017 - 16:39
Перейти к новости
Блаженный.:
Друзья мои! Вот он РАЙ! КОМИ РАЙ!!!! А я и не знал, что так хорошо живу! Пускаю слюни от счастья!
17.01.2017 - 13:35
Перейти к новости
хэлсинг:
Оборотни замечены в лесах вашего региона, работаем
17.01.2017 - 12:44
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика