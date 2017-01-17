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15:22 В Сыктывкаре более 150 автомобилей попали в реестр брошенных
Жители города предпочитают добровольно убирать автохлам за собой.
На общегородской планерке 17 января исполняющий обязанности руководителя управления ЖКХ Сыктывкара Александр Гонтарь рассказал, что городовые составили реестр брошенных разукомплектованных машин.
«Сейчас в списке около 150 брошенных автомобилей. Владельцы добровольно утилизировали 50 машин, принудительно отправлено на стоянку около 20 транспортных средств», - отметил он.
Напомним, в июле городовые насчитали 95 оставленных без присмотра и разобранных машин.
«Кроме того, городовые работают по обращениям сыктывкарцев: в 2016 году они рассмотрели больше двух тысяч письменных и около 1,7 тысячи устных обращений, - рассказал А.Гонтарь. - За год благодаря городовым мы устранили 31 несанкционированную свалку. В этом году планируем ликвидировать еще 15 (или больше, если такие вскроются весной)».
Также городовые совершают обходы прикрепленных за ними территорий – по одной за каждым из семи специалистов. Так, в прошлом году они провели более 1300 осмотров и рассмотрели более 3700 обращений граждан. Чаще всего нарушения, которые обнаруживают сотрудники мэрии, связаны с содержанием придомовых территорий и контейнерных площадок, очисткой крыш от наледи, некачественным предоставлением коммунальных услуг. «С начала года они уже провели 14 осмотров», - добавил А.Гонтарь.
Фото Дмитрия Самойлова
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