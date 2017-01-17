Копилка. Итоги 2016 года

Последние три года «КомиОнлайн» следит за тем, как телефонные и интернет-мошенники обманывают жителей Коми. В 2014 году мы делали обзоры раз в неделю, в 2015-м и 2016-м – раз в месяц. За первый год мошенники заработали больше 16 миллионов рублей, за второй – почти 25 миллионов. В 2016 году сумма составила 31 миллион 711 тысяч 839 рублей. Жертвами стали 783 человека. Однако, скорее всего, число обманутых и размер ущерба значительно больше – в своих подсчетах мы ориентировались исключительно на релизы МВД по Коми, а пресс-служба ведомства наверняка публиковала сообщения не обо всех фактах.

Арсенал действий и методов мошенников постепенно расширяется, но и люди становятся умнее. В 2016 году было несколько десятков публикаций о том, что жители распознали мошенников и сумели сохранить свои сбережения. Три года назад такие факты были единичными. Стала чаще появляться информация о том, что полицейским удалось вычислить аферистов и довести дело до суда. Тем не менее, как и прежде, остается неизвестным, смогли ли жертвы вернуть потерянные деньги. В большинстве случаев, это сделать бывает проблематично или приходится ждать продолжительное время. А вот если уголовное дело еще не раскрыто, вернуть деньги практически невозможно.

Мошенники вслед за населением идут в интернет. Больше всего пострадавших в 2016 году оказалось среди тех, кто размещал или откликался на онлайн-объявления. Люди покупали все – от цветов и запчастей до щенков и диванов, и продавали все, что угодно: одежду, мебель, технику, транспорт. Во время общения с мошенником они называли реквизиты своей банковской карты для зачисления оплаты за товар, откуда потом списывались деньги, или сами переводили средства на чужие счета в качестве предоплаты. Точно такие же схемы применялись в случаях, когда жители искали жилье в аренду. Увеличилось число пострадавших, которые искали в интернете кредиты и попадали якобы на сайты банков, а также тех, кто бронировал билеты или отели онлайн на сомнительных сайтах. Тенденция этого года – заказать дорогостоящий смартфон, оплатить на почте сумму, в несколько раз меньше реальной, и получить в итоге граненый стакан.

Судя по релизам МВД, стало меньше тех, кто клюнул на сообщения о блокировке банковской карты. Тем не менее их количество остается большим. Реже стали появляться релизы про вредоносные программы, которые автоматически устанавливаются в мобильные устройства после того, как пользователь откроет сомнительную ссылку в пришедшем sms. В прошлом году было тысячи пострадавших, в этом – сотни.

До сих пор остаются «популярными» классические схемы телефонного мошенничества. В основном на уловки попадаются престарелые жители, которые без оглядки верят, что их дети или внуки стали виновниками ДТП или обвиняются в преступлениях. За спасение родственников от уголовной ответственности пенсионеры выкладывали сотни тысяч рублей. Однако в 2016 году на десять сообщений о потере денег приходился один релиз о том, что бдительность и недоверие потенциальной жертвы позволили сохранить сбережения.

Люди старшего поколения также часто теряют деньги во время общения якобы с экстрасенсами, когда заказывают чудодейственные БАДы или когда им обещают выплатить компенсации за неподействовавшие лекарства. Иногда суммы потерь превышают миллион рублей, а развод может длится несколько месяцев.

В группе риска оказались курьеры и работники служб доставки еды и товаров – по пути по просьбе мошенников пополняют счет чужих мобильных телефонов, поверив обещанию клиента все возместить при встрече. Стало больше случаев, когда лишаются средств те, кто откликается на объявления об открытых вакансиях.

МВД по Коми публикует релизы о действиях мошенников почти ежедневно, их транслируют СМИ. Помогают бороться с мобильным и интернет-мошенничеством банки, сотовые компании, образовательные учреждения, общественные организации, плюс есть множество сайтов, посвященной этой тематике. Однако, судя по тенденциям, этого всего недостаточно.

Фото с сайта pixabay.com