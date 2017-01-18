Конспиратор: запах уксуса не сбил полицию Сыктывкара со следа похитителя сейфа

В отдел полиции Сыктывкара поступило заявление от руководителя эжвинского предприятия, который сообщил, что из офиса принадлежащей ему фирмы исчез металлический сейф с деньгами.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, при осмотре помещения выяснилось, что злоумышленник проник в офис, вскрыв пластиковое окно обычной отверткой. Также он отключил ресивер с записями. Кроме того, в одном из помещений, где обедают сотрудники фирмы, был отмечен стойкий запах уксусной кислоты. Полицейские не исключили, что к преступлению может быть причастен работник организации, хорошо знающий офис. Сотрудниками эжвинской полиции незамедлительно были опрошены не только действующие работники, но и уволенные с предприятия за последнее время.

Подозреваемый в краже мужчина установлен и задержан в течение нескольких часов. Им оказался 30-летний житель Эжвинского района. Похититель, недавно уволившийся с предприятия, решил отомстить бывшему работодателю и похитил сейф с денежной суммой более 70 тысяч рублей. Мужчина предполагал, что его могут вычислить и разыскивать, поэтому предпринял всевозможные меры конспирации, в том числе отключил ресивер и обрызгался уксусом, чтобы сбить со следа служебную собаку.

Совершив кражу, подозреваемый перебросил украденный сейф и ресивер с записями видеонаблюдений через забор и спрятал их в укромном месте. Переодевшись в другую одежду, он вернулся и забрал похищенное, после чего отправился в родное село в Корткеросском районе. По пути он остановился, сломал технику с видеозаписью и сжег всю одежду, в которой был, а поломанный ресивер выкинул. Сейф с деньгами полицейские обнаружили и изъяли по месту обыска в населенном пункте, где проживают родственники подозреваемого.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания и уже дал признательные показания.

Фото Антонины Лапуньковой