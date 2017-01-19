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00:03 Тест про памятники Сыктывкара
Небольшая экскурсия по достопримечательностям города.
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Щас спою: сложный тест на знание исполняемых в Коми гимнов
Представьте себя в роли поэта-песенника с обостренным чувством патриотизма.
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Тест на знание Сыктывкара. Часть I
Проверьте, насколько детально вы знаете город.
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Тест на знание гербов городов и районов Коми. Часть II
Проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в местной геральдике.
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Тест на знание гербов городов и районов Коми. Часть I
Проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в местной геральдике.
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Тест для любителей пошуметь и их соседей
Проверьте, соотносится ли ваша нескучная жизнь с новым законом о тишине.
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Насколько хорошо вы ориентируетесь в финансах Коми
Бюджет, налоги, госдолг – об этом наш тест.
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