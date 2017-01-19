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Четверг, 19 января 2017, 00:03
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Тест про памятники Сыктывкара

Небольшая экскурсия по достопримечательностям города.

 

 

Щас спою: сложный тест на знание исполняемых в Коми гимнов

Представьте себя в роли поэта-песенника с обостренным чувством патриотизма.

Тест на знание Сыктывкара. Часть I

Проверьте, насколько детально вы знаете город.

Тест на знание гербов городов и районов Коми. Часть II

Проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в местной геральдике.

Тест на знание гербов городов и районов Коми. Часть I

Проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в местной геральдике.

Тест для любителей пошуметь и их соседей

Проверьте, соотносится ли ваша нескучная жизнь с новым законом о тишине.

Насколько хорошо вы ориентируетесь в финансах Коми

Бюджет, налоги, госдолг – об этом наш тест.
«КомиОнлайн»
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