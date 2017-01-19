В Сыктывкаре гипермаркет и новый микрорайон обзавелись автобусными остановками

В Сыктывкаре утвержден реестр остановочных пунктов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии. В этом году перечень пополнился двумя новыми остановками: «Лента» – на Сысольском шоссе возле одноименного гипермаркета и «Панева» – возле нового жилого квартала за улицей Ручейной, сообщает пресс-служба администрации города. Ранее от жителей в мэрию поступали жалобы на то, что автобусы не останавливались у гипермаркета. Сделать они этого не могли, потому что остановки не были внесены в этот реестр. Теперь же они могут это делать на законных основаниях. Кроме того, у торгового центра установлены две постоянные остановки с четной и нечетной стороны улицы. А на улице Панева пока стоит временная остановка, которую летом планируется заменить на постоянную конструкцию.

Всего в Сыктывкаре 204 остановки. На 43 из них (с одной или обеих сторон) до сих пор нет остановочного комплекса.

Все названия остановок должны совпадать во всех документах. Но часто это не совпадает с реальностью. Так, остановку у торгово-развлекательного центра «Парма» кондукторы чаще всего так и называют, хотя в реестре она значится как «Аврора». А «Дворец творчества» по старинке обозначают как «Дворец пионеров».

Фото Елены Кабаковой