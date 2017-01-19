«Сбербанк – Фонд рискованных облигаций» показал наивысшую доходность

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Сбербанк – Фонд рискованных облигаций» компании «Сбербанк Управление Активами», входящей в Группу Сбербанк, занял первое место по доходности в 2016 году среди 53 ОПИФов облигаций со стоимостью чистых активов от 10 миллионов рублей. По итогам года стоимость пая ОПИФ облигаций «Сбербанк – Фонд рискованных облигаций» увеличилась на 16,52 процента, а с момента создания фонда в апреле 2005 года его доходность более чем на 50 процентов опережает рынок.

ОПИФ облигаций «Сбербанк – Фонд рискованных облигаций» рассчитан на инвесторов, ориентированных на средний уровень риска. Портфель фонда состоит из рублевых облигаций российских компаний второго и третьего эшелонов. ОПИФ облигаций «Сбербанк – Фонд рискованных облигаций» присвоен наивысший рейтинг качества управления .

В десятку рейтинга также вошел ОПИФ облигаций «Сбербанк – Фонд облигаций «Илья Муромец», пай которого по итогам прошлого года подорожал на 13,33 процента. ОПИФ облигаций «Сбербанк – Фонд рискованных облигаций» и ОПИФ облигаций «Сбербанк – Фонд облигаций «Илья Муромец» также вошли в топ-10 фондов облигаций по чистым привлечениям в 2016 году – 1,3 миллиарда и 697 миллиона рублей соответственно.

«Наши результаты свидетельствуют о высокой эффективности инвестиционного процесса и профессионализме наших управляющих. Мы удовлетворены тем, что в очередной раз подтвердили свое звание одного из лидеров рынка коллективных инвестиций», – отметил генеральный директор управляющей компании «Сбербанк Управление Активами» Алексей Иконников.

Снижение процентных ставок по депозитам подталкивает клиентов к поиску альтернативных вариантов вложений своих средств. Рост популярности ПИФов облигаций у населения свидетельствует о том, что данный продукт является востребованным инвестиционным инструментом с низким или средним уровнем риска. За девять месяцев 2016 года количество пайщиков управляющей компании «Сбербанк Управление Активами» увеличилось более чем на 10 процентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

*** Генеральная лицензия Банка России №1481. Лицензия ФКЦБ России на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.

Фото со страницы Сбербанка на facebook